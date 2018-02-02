Семейным дебоширам запретят приближаться к пострадавшему на 10 суток

Нацполиция начала разрабатывать нормативную базу в сфере предотвращения домашнего насилия.

Семейным дебоширам запретят приближаться к пострадавшему на 10 суток
Фото: sdecoret/Depositphotos

Национальная полиция начала разработку нормативной базы в сфере предотвращения домашнего насилия.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Первым таким документом стал представил проект срочного запретного предписания, представленный Департаментом превентивной деятельности НПУ.

Как уточнил замглавы Управления участковых офицеров полиции Андрей Лабун, срочное запретное предписание может быть применено в тех случаях, когда для жизни и здоровья пострадавшего существует непосредственная угроза. Оно включает в себя обязательство для обидчика немедленно покинуть место проживания пострадавшего, запрет входить и находиться в его жилье, а также запрет любым образом контактировать с ним в течение 10 суток.

Лабун добавил, что в течение 10 дней потерпевший может обратиться в прокуратуру или суд, на обжалование таких действий.

Он также привел несколько новых норм нового проекта закона. В частности, если у дебошира в собственности имеется оружие, то полиция вправе его изъять.

Обсуждался также порядок наполнения информацией Единого госреестра случаев домашнего насилия и насилия по половому признаку, который будет отвечать нормам Европейской конвенции по правам человека и Стамбульской конвенции по защите прав женщин. Так, в базе будет вестись статистика по отдельным видам насилия. Поэтому при планировании коррекционной работы с обидчиком или жертвой сразу можно будет планировать привлечение к работе различных специалистов.

Лабунь отметил, что у полиции также будет возможность получить информацию из базы данных Министерства здравоохранения. Ранее медики, в большинстве случаев, информировали правоохранителей лишь о пациентах с тяжелыми и средней тяжести телесными повреждениями.

"Сейчас нам станут известными факты получения синяков на лице или теле жертв домашнего насилия. После получения такой информации участковый офицер должен будет зайти к указанным лицам и выяснять причины повреждений. Именно это даст нам возможность прекратить пусть и незначительное, но насилие в семье", - добавил Лабунь.

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада ввела уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак и домашнее насилие.


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