Знаменитого иллюзиониста обвинили в сексуальных домогательствах

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Американская модель Бритни Льюис обвинила иллюзиониста Дэвида Копперфильда в том, что он якобы накачал ее наркотиками и подверг сексуальным домогательствам.

Об этом пишет The Wrap, передает 112.ua.

По словам Льюис, это произошло в 1988 году, когда ей было 17 лет. Она познакомилась с Копперфильдом на конкурсе красоты в Японии, который он судил. После этого артист пригласил несовершеннолетнюю модель принять участие в его концертном туре в штате Калифорния, заручившись разрешением бабушки Льюис.

Американка рассказала, что после очередного выступления они отправились в бар, где Копперфильд что-то подмешал в ее напиток. После нескольких глотков Льюис потеряла сознание. Следующее, что она помнит, — как Копперфильд, которому на тот момент было 32 года, раздевает ее в номере отеля.

Журналисты выяснили, что сразу после происшествия модель рассказывала об этом своим родственникам и друзьям, а в 2007 году пожаловалась на артиста в ФБР.

В то же время, 61-летний Копперфильд в Twitter прокомментировал обвинения, заявив, что годами подвергается ложным обвинениям в домогательствах и изнасилованиях, но ни одно из них так и не было доказано.


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