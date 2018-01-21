Скончался басист The Kinks и The Zombies
Бас-гитарист известных британских рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд скончался на 77-м году жизни.
Об этом говорится на странице The Zombies в Facebook.
"Я с огромным сожалением узнал, что мой дорогой кузен и друг всей жизни Джим Родфорд умер этим утром после падения на лестнице", – рассказал основатель The Zombies Род Арджент.
При этом точная причина смерти музыканта пока не установлена.
Джим Родфорд увлекся музыкой в конце 1950-х годов. Он помог основать группу The Zombies в 1961 году. К The Kinks он присоединился в конце 1970-х, оставаясь ее членом до распада в 1996 году. После этого он вошел в состав The Zombies вместе со своим сыном Стивом.
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