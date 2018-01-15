На бирже в Джакарте обвалился пол
На фондовой бирже в индонезийской столице Джакарте обвалился пол.
Об этом сообщает
По словам очевидцев, около дюжины раненых вывезли на носилках с индонезийской фондовой биржи после инцидента.
Десятки полицейских окружили многоэтажное здание с двумя башнями, многие люди начали бежать.
Как отмечает издание, на фотографиях с места происшествия видно, что разрушена металлическая конструкция, которая обвалилась вокруг кафе Starbucks у входа в здание в самом сердце делового района Джакарты.
При этом, по данным журналиста издания Адама Харви, потолок лобби в здании биржи упал на стойку регистрации, где было много людей. Потолок, который обрушился, по его данным, упал на людей в приемной здания.
Службы экстренной помощи реагируют на инцидент.
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Общество
15.01.2018 10:37