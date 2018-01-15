На бирже в Джакарте обвалился пол

На фондовой бирже в индонезийской столице Джакарте обвалился пол.

Об этом сообщает Мир24 со ссылкой на TheAustralian.

По словам очевидцев, около дюжины раненых вывезли на носилках с индонезийской фондовой биржи после инцидента.

Десятки полицейских окружили многоэтажное здание с двумя башнями, многие люди начали бежать.

Как отмечает издание, на фотографиях с места происшествия видно, что разрушена металлическая конструкция, которая обвалилась вокруг кафе Starbucks у входа в здание в самом сердце делового района Джакарты.

При этом, по данным журналиста издания Адама Харви, потолок лобби в здании биржи упал на стойку регистрации, где было много людей. Потолок, который обрушился, по его данным, упал на людей в приемной здания.

Службы экстренной помощи реагируют на инцидент.