Москву накрыло смрадом от гниющей свалки в Балашихе

Москву накрыло смрадом от гниющей свалки в Балашихе

Через два дня после того, как в службу по чрезвычайным ситуациям РоSSии поступили жалобы от москвичей и жителей Подмосковья на ужасную вонь, наполнившую воздух, люди снова начали массово жаловаться на невыносимый запах. После проверки МЧС отрапортовала, что источник смрада – это гниющая мусорная свалка "Кучино" в подмосковной Балашихе.

Об этом сообщается на сайте МЧС РоSSии.

В МЧС отметили, что воняет из-за того, что на свалке ведутся работы по дегазации, в рамках которой проведено бурение 55 скважин.

"За 11 января от жителей Москвы и Московской области поступило 57 обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено.

В течение суток на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду", – сообщили в МЧС РоSSии, добавив, что по прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия" в городе Москве и населенных пунктах Московской области, прогнозируемые метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки. А сама обстановка находится на контроле.

По сообщению СМИ, в декабре управление Роспотребнадзора по Москве объясняло, что причиной неприятных запахов могли стать меркаптаны и их производные, образующиеся обычно при гниении белковых отходов, а также при их неполном сжигании.

Свалку в Балашихе закрыли летом 2017 года после того, как на нее президенту Владимиру Путину на прямой линии пожаловались местные жители. 

Напомним, при обвале гигантской кучи мусора на свалке на окраине столице Эфиопии Аддис-Абебе погибли около 50 человек.




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