В Швейцарии запретили варить раков и омаров живьем
Правительство Швейцарии внесло изменения в законодательство, согласно которым граждане страны обязаны более гуманно относиться к животным.
Об этом идет речь в поправках к законодательству в отрасли ветеринарии, принятых правительством страны 10 января, передает «
В частности, согласно поправкам, запрещается варить живых раков, а также омаров в кипятке. Перед этим их рекомендуют оглушить. Также запрещается перевозить раков в ледяной воде или на льду.
Кроме того, правительство Швейцарии запретило препятствовать собакам лаять. Идет речь о том, что во время того, когда собаки лают, нельзя применять специальные устройства. Теми же поправками регламентируется эвтаназия для животных, лечение которых признано безнадежным или приведет к еще большим страданиям.
Напомним, ранее сообщалось, депутаты польского парламента в четверг, 11 января, приняли закон, которым запрещается торговля по воскресеньям в стране.
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Общество
13.01.2018 12:00