В Швейцарии запретили варить раков и омаров живьем

В Швейцарии запретили варить раков и омаров живьем

Правительство Швейцарии внесло изменения в законодательство, согласно которым граждане страны обязаны более гуманно относиться к животным.

Об этом идет речь в поправках к законодательству в отрасли ветеринарии, принятых правительством страны 10 января, передает «Громадське».

В частности, согласно поправкам, запрещается варить живых раков, а также омаров в кипятке. Перед этим их рекомендуют оглушить. Также запрещается перевозить раков в ледяной воде или на льду.

Кроме того, правительство Швейцарии запретило препятствовать собакам лаять. Идет речь о том, что во время того, когда собаки лают, нельзя применять специальные устройства. Теми же поправками регламентируется эвтаназия для животных, лечение которых признано безнадежным или приведет к еще большим страданиям.

Напомним, ранее сообщалось, депутаты польского парламента в четверг, 11 января, приняли закон, которым запрещается торговля по воскресеньям в стране.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Юрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИЮрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИ
Убийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокатУбийство Ноздровской было хорошо спланированным и преднамеренным – адвокат
Названы самые популярные в Киеве имена детей в 2017 годуНазваны самые популярные в Киеве имена детей в 2017 году
В Германии поднялся уровень воды в Рейне, есть угроза наводнения В Германии поднялся уровень воды в Рейне, есть угроза наводнения
В Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садикиВ Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садики
Блок рекламы


Похожие новости
Власти Киева на месяц запретили представления цирка "Кобзов"Власти Киева на месяц запретили представления цирка "Кобзов"
В Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садикиВ Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садики
Альпинистам запретили подниматься на Эверест в одиночкуАльпинистам запретили подниматься на Эверест в одиночку
В Швейцарии задержали мужчину с арсеналом оружия (ФОТО)В Швейцарии задержали мужчину с арсеналом оружия (ФОТО)
Более 2 600 Санта-Клаусов скатились на лыжах с горы в Швейцарии Более 2 600 Санта-Клаусов скатились на лыжах с горы в Швейцарии
Туркам официально запретили красить волосы в черный цветТуркам официально запретили красить волосы в черный цвет
Татьяна Петракова: В Украине должны запретить детские конкурсы красотыТатьяна Петракова: В Украине должны запретить детские конкурсы красоты
В одном из районов Киева запретили ярмарки: введен карантин из-за бешенстваВ одном из районов Киева запретили ярмарки: введен карантин из-за бешенства
Осужденным запретили посещать соцсети и порносайтыОсужденным запретили посещать соцсети и порносайты
Подросток с топором напал на прохожих в Швейцарии, есть пострадавшиеПодросток с топором напал на прохожих в Швейцарии, есть пострадавшие
Последние новости
Подгружаем последние новости