На Буковине уже полтысячи больных корью, 66% из них не имели прививки
В Черновицкой области продолжается вспышка кори, количество заболевших достигает полтысячи. Самому старшему больному 52 года, самому младшему - 2 месяца.
Об этом
"По состоянию на 12 января в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори. Среди заболевших 372 ребенка (79%) и 96 взрослых. Самый большой удельный вес среди детей - 40% (144 больных) приходится на возрастную группу 5 - 9 лет. Самому старшему больному 52 года, самому младшему - 2 месяца", - говорится в сообщении.
Среди взрослых чаще болела молодежь 20-29 лет - 31 человек (45%).
Из зарегистрированных случаев госпитализированы 173 человека. Остальные получают амбулаторное лечение.
Больше всего больных - 172 - среди жителей Путильского района, на втором месте - Черновцы.
310 человек, или 66% заболевших, не имели прививки или получили только одну дозу вакцины.
Последняя вспышка кори в Черновицкой области наблюдалась в 2012 году (364 человека). Во время вспышки в 2006 году их количество достигло 640.
Напомним, уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская в обращении призвала и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун начать просветительскую работу о важности вакцинации детей против кори.
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