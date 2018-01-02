На Буковине пенсионерка-рецидивистка ограбила 94-летнюю женщину

На Буковине пенсионерка-рецидивистка ограбила 94-летнюю женщину

В селе Старая Жадова Черновицкой области 63-летняя пенсионерка ограбила 94-летнюю односельчанку, вынув оконное стекло и забравшись в дом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Преступница прикрыла старушке рот, чтобы та не кричала, и открыто завладела деньгами потерпевшей в сумме почти 3,5 тысячи гривен. После этого женщина скрылась с места преступления.

63-летнюю женщину вскоре удалось задержать с похищенными средствами.

Ей уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным полиции, подозреваемая уже неоднократно осуждалась за разные криминальные нарушения.




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