На Буковине пенсионерка-рецидивистка ограбила 94-летнюю женщину
В селе Старая Жадова Черновицкой области 63-летняя пенсионерка ограбила 94-летнюю односельчанку, вынув оконное стекло и забравшись в дом.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Преступница прикрыла старушке рот, чтобы та не кричала, и открыто завладела деньгами потерпевшей в сумме почти 3,5 тысячи гривен. После этого женщина скрылась с места преступления.
63-летнюю женщину вскоре удалось задержать с похищенными средствами.
Ей уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
По данным полиции, подозреваемая уже неоднократно осуждалась за разные криминальные нарушения.
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Общество
02.01.2018 21:08