Злоумышленник, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, обезврежен

Спецназовацы взяли отделение штурмом.

Фото: pravda.com.ua

В Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", передает Украинская правда.

Как сообщает корреспондент УП, представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

Территорию возле места инцидента оцеплено, на месте находятся около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники, также должна подъехать "полиция диалога" - переговорщики.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Фото: pravda.com.ua

В полиции Харькова официально инцидент не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.

В свою очередь представитель Нацполии Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

Фото: pravda.com.ua

"По предварительной информации, мужчина внутри" Укрпочты "сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.

Полиция просит журналиста УП не снимать событие на месте происшествия.

Обновлено 17:40. В заложниках у неизвестного, который захватил отделение "Укрпочты", по непроверенной информации - 11 человек, среди которых 2 детей. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в эфире "112 Украина".

"Мы не понимаем ни какая взрывчатка у этого человека, ни какое оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно. Сейчас на месте есть следственно-оперативная группа, группа переговорщиков. Мы пытаемся установить все обстоятельства", - отметил он.

Бех также сказал, что человек связывается с полицией, используя телефоны заложников.

"Мы пока не понимаем его требований. Вопрос в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", - сказал Бех.

Фото: pravda.com.ua Фото: pravda.com.ua Фото: pravda.com.ua Фото: pravda.com.ua

В то же время корреспондент УП с места событий сообщает, что правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.

Полиция проверяет людей, которые собрались у почтового отделения и просит уходить людей с детьми, которые находятся рядом.

На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширяет оперативный периметр вокруг места инцидента, людей, которые собрались рядом, оттесняют дальше.

Ближе к зданию подъехали две машины пожарной службы, кафе и небольшие магазине, которые расположены рядом с "Укрпочтой", закрываются.

Обновлено 18:33. Из почтового отделения вывели 3 женщин и 2 детей.Об этом Президенту доложил глава СБУ , сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

В полиции Харьковской области подтвердили, что из отделения почты вывели детей и женщин.

"По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить часть удерживаемых людей - 2 детей и 3 женщин. Они сейчас в безопасности", - сообщает пресс-служба областной полиции.

Обновлено 19:35. Освобожденный из заложников в харьковском отделении "Укрпочты" Андрей Ремига рассказал, что в заложниках было семь человек, сообщает корреспондент УП с места событий.

Мальчик рассказал, что мужчина где-то в 3 часа сказал, что всех выпустит. С его слов, в заложниках было 7 человек. Мальчика освободили вместе с мамой и еще 3 заложниками.

"Он все время предлагал кофе и чай <…> Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут его слушать, то взорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, в нее что-то положили и там горела синяя лампочка", - сказал Ремыго.

"Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде <…> Он старый такой, еще говорил, что у него рак мозга", - добавил он.

Со слов мальчика, в заложниках остался только один мужчина.

В то же время пользователь Danger.Ann обнародовал на YouTube видео с самого здания почты. На видео мужчина объясняет как сработает его взрывное устройство.

Обновлено 19:49. К переговорам по освобождению людей привлекли отца мужчины, который взял заложников, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри", - цитирует Князева пресс-служба МВД .

По словам главы Нацполиции, по факту этих событий полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины - "захват заложников". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Обновлено 20:28. Отделение "Укрпочты" штурмовали спецназовцы, сообщает Громадське. На видео, которое транслировали журналисты, заметно, как в здание забежали более 20 спецназовцев. После этого из здания вышла женщина, которая была одета в форму сотрудницы почты. Она спокойно направилась к толпе.

Как сообщил журналист Громадського.Харкив Виктор Пичугин, всех людей из здания вывели. Однако, по его словам, неизвестно пока что с мужчиной, который захватил здание.

Обновлено 20:34. Оперативники уголовного розыска Нацполиции локализовали преступника, взявшего в заложники людей.

Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщал в твиттере .

Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей.

Блпгодарю за службу! pic.twitter.com/EXpeUpS2GE — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 30 декабря 2017 г.

Президент Петр Порошенко поручил местным органам власти оказать пострадавшим в результате захвата почтового отделения необходимую помощь. Он также поблагодарил сотрудников Национальной полиции и СБУ .

Обновлено 20:44. После спецоперации правоохранители сообщили журналистам, что мотивы мужчины невозможно было установить, передает Громадське. Для переговоров с ним привлекли его друга и отца. Правоохранители отметили, что двери КОРДовцам открыла сотрудница почты. Только тогда они забежали в здание.