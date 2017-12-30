Злоумышленник, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, обезврежен
Спецназовацы взяли отделение штурмом.
Фото: pravda.com.ua
В Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", передает Украинская правда.
Как сообщает корреспондент УП, представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.
Территорию возле места инцидента оцеплено, на месте находятся около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники, также должна подъехать "полиция диалога" - переговорщики.
На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.
Фото: pravda.com.ua
В полиции Харькова официально инцидент не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.
В свою очередь представитель Нацполии Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.
На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.
Фото: pravda.com.ua
"По предварительной информации, мужчина внутри" Укрпочты "сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.
Полиция просит журналиста УП не снимать событие на месте происшествия.
Обновлено 17:40. В заложниках у неизвестного, который захватил отделение "Укрпочты", по непроверенной информации - 11 человек, среди которых 2 детей. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в эфире "112 Украина".
"Мы не понимаем ни какая взрывчатка у этого человека, ни какое оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно. Сейчас на месте есть следственно-оперативная группа, группа переговорщиков. Мы пытаемся установить все обстоятельства", - отметил он.
Бех также сказал, что человек связывается с полицией, используя телефоны заложников.
"Мы пока не понимаем его требований. Вопрос в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", - сказал Бех.
Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua
В то же время корреспондент УП с места событий сообщает, что правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники.
Полиция проверяет людей, которые собрались у почтового отделения и просит уходить людей с детьми, которые находятся рядом.
На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширяет оперативный периметр вокруг места инцидента, людей, которые собрались рядом, оттесняют дальше.
Ближе к зданию подъехали две машины пожарной службы, кафе и небольшие магазине, которые расположены рядом с "Укрпочтой", закрываются.
Обновлено 18:33. Из почтового отделения вывели 3 женщин и 2 детей.Об этом Президенту доложил глава СБУ, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
В полиции Харьковской области подтвердили, что из отделения почты вывели детей и женщин.
"По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить часть удерживаемых людей - 2 детей и 3 женщин. Они сейчас в безопасности", - сообщает пресс-служба областной полиции.
Обновлено 19:35. Освобожденный из заложников в харьковском отделении "Укрпочты" Андрей Ремига рассказал, что в заложниках было семь человек, сообщает корреспондент УП с места событий.
Мальчик рассказал, что мужчина где-то в 3 часа сказал, что всех выпустит. С его слов, в заложниках было 7 человек. Мальчика освободили вместе с мамой и еще 3 заложниками.
"Он все время предлагал кофе и чай <…> Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут его слушать, то взорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, в нее что-то положили и там горела синяя лампочка", - сказал Ремыго.
"Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде <…> Он старый такой, еще говорил, что у него рак мозга", - добавил он.
Со слов мальчика, в заложниках остался только один мужчина.
В то же время пользователь Danger.Ann обнародовал на YouTube видео с самого здания почты. На видео мужчина объясняет как сработает его взрывное устройство.
Обновлено 19:49. К переговорам по освобождению людей привлекли отца мужчины, который взял заложников, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
"Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри", - цитирует Князева пресс-служба МВД.
По словам главы Нацполиции, по факту этих событий полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины - "захват заложников". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Обновлено 20:28. Отделение "Укрпочты" штурмовали спецназовцы, сообщает Громадське. На видео, которое транслировали журналисты, заметно, как в здание забежали более 20 спецназовцев. После этого из здания вышла женщина, которая была одета в форму сотрудницы почты. Она спокойно направилась к толпе.
Как сообщил журналист Громадського.Харкив Виктор Пичугин, всех людей из здания вывели. Однако, по его словам, неизвестно пока что с мужчиной, который захватил здание.
Обновлено 20:34. Оперативники уголовного розыска Нацполиции локализовали преступника, взявшего в заложники людей.
Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщал в твиттере.
Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей. Блпгодарю за службу! pic.twitter.com/EXpeUpS2GE
Президент Петр Порошенко поручил местным органам власти оказать пострадавшим в результате захвата почтового отделения необходимую помощь. Он также поблагодарил сотрудников Национальной полиции и СБУ.
Обновлено 20:44. После спецоперации правоохранители сообщили журналистам, что мотивы мужчины невозможно было установить, передает Громадське. Для переговоров с ним привлекли его друга и отца. Правоохранители отметили, что двери КОРДовцам открыла сотрудница почты. Только тогда они забежали в здание.
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