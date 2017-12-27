Двоюродного брата Рианны застрелили на Барбадосе

Кузен Рианны был застрелен на Барбадосе через несколько часов после того, как они отпраздновали Рождество вместе.

Об этом сообщает Daily Mail.

29-летняя певица в своем Instagram опубликовала серию фотографий ее и Тавона Кайзена Аллейна и призвала прекратить насилие.

Как сообщается, 21-летний Аллейн шел по дороге в районе Сент-Майкла на около 7 вечера во вторник, когда к нему подошел мужчина и несколько раз выстрелил.

«Покойся с миром, кузен ... не могу поверить, что только вчера вечером я держала тебя на руках! Никогда бы не подумала, что в последний раз чувствую тепло твоего тела. Буду любить тебя вечно!», - написала певица.