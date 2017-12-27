Двоюродного брата Рианны застрелили на Барбадосе

Двоюродного брата Рианны застрелили на Барбадосе

Кузен Рианны был застрелен на Барбадосе через несколько часов после того, как они отпраздновали Рождество вместе.

Об этом сообщает Daily Mail.

29-летняя певица в своем Instagram опубликовала серию фотографий ее и Тавона Кайзена Аллейна и призвала прекратить насилие.

Как сообщается, 21-летний Аллейн шел по дороге в районе Сент-Майкла на  около 7 вечера во вторник, когда к нему подошел мужчина и несколько раз выстрелил.

«Покойся с миром, кузен ... не могу поверить, что только вчера вечером я держала тебя на руках! Никогда бы не подумала, что в последний раз чувствую тепло твоего тела. Буду любить тебя вечно!», - написала певица. 




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