В Измаиле заключенный обманул конвоиров и cбежал
В городе Измаиле Одесской области заключенный сбежал из инфекционной больницы, введя в заблуждение конвоиров.
Об этом сообщили Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
В ночь на 23 декабря из Измаильской инфекционной больницы сбежал подследственный, которого доставили туда под конвоем для прохождения обследования
«Этот гражданин подозревается в незаконном завладении транспортным средством. На время предварительного следствия его поместили в СИЗО, где он жаловался на плохое самочувствие. Потому и был доставлен в медучреждение, откуда он сбежал, введя в заблуждение конвоиров», - сказали в управлении. В отношении сбежавшего открыто еще одно уголовное производство согласно ст. 393 (побег из мест лишения свободы или из-под стражи) УК Украины.
В настоящее время принимаются меры по установлению его местонахождения. В отношении работников СИЗО прокуратурой также открыто уголовное производство по статье «Служебная халатность» (ст. 367 УК Украины).
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