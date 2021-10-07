ВОЗ впервые рекомендовала вакцину от малярии для детей

Вакцина ежегодно может спасать десятки тысяч молодых жизней.

ВОЗ впервые рекомендовала вакцину от малярии для детей
Фото: myseldon.com

Всемирная организация здравоохранения рекомендует широкое применение вакцины против малярии RTS, S среди детей в странах Африки, где существует умеренный и высокий риск заражения малярией.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Рекомендация основана на результатах пилотной программы в Гане, Кении и Малави, в которой с 2019 года приняли участие более 800 тыс. детей.

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина от малярии для детей - это прорыв в науке, в вопросе сохранения детского здоровья и в борьбе с малярией. Использование этой вакцины вместе с существующими средствами профилактики малярии может ежегодно спасать десятки тысяч молодых жизней", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Малярия остается основной причиной детских болезней и смертей в странах Африки к югу от Сахары. Ежегодно более 260 тыс. африканских детей в возрасте до пяти лет умирают от малярии.

Напомним, в Харькове 24 августа выявили завозной случай тропической малярии. Болезнь обнаружили у женщины, 16 августа вернувшейся в Украину из Нигерии.

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