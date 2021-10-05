Космическое агентство ОАЭ объявило о разработке новой межпланетной миссии

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов объявило о начале новой межпланетной миссии, призванной ускорить развитие отраслей космической техники и научных исследований в молодом государстве, а также стимулировать инновации и предоставить новые возможности частным компаниям ОАЭ.

Космическое агентство ОАЭ объявило о разработке новой межпланетной миссии

«Мы стремимся к звездам, потому что на нашем пути к прогрессу нет границ. Сегодня мы инвестируем в будущее, — отметил шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и правитель эмирата Дубай. — С каждым новым космическим достижением мы расширяем возможности нового поколения здесь, на Земле».

Новая миссия опирается на знания и опыт, приобретенные в ходе реализации проекта «Марсианская миссия Эмиратов» (Emirates Mars Mission, EMM), и предполагает активное участие со стороны частных компаний ОАЭ. Запуск аппарата запланирован на 2028 год, его главная цель – исследовать расположенный между Марсом и Юпитером пояс астероидов, который является источником большинства падающих на Землю метеоритов.

Мохаммед бин Зайд Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, прокомментировал: «Новая космическая миссия тестирует и развивает возможности молодого поколения ОАЭ и позволяет реализовать планы шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна по освоению космоса. Мы уверены, что наши инженеры, ученые и научные учреждения, который прошли огромный путь в развитии космического сектора страны, готовы принять этот смелый вызов».

Миссия совершит пятилетнее путешествие протяженностью 3,6 миллиарда километров, в ходе которого будет выполнять гравитационные маневры, сперва вокруг Венеры, а затем вокруг Земли, чтобы набрать скорость, необходимую для достижения пояса астероидов. Траектория полета вокруг Венеры предусматривает приближение к Солнцу на расстояние 109 миллионов километров, что потребует надежной теплозащиты. При этом самое далекое расстояние от звезды составит 448 миллионов километров, в связи с чем аппарату будут необходимы высокая изоляция и способность вести работу при малом доступе к солнечной энергии.

В ходе путешествия аппарат исследует семь астероидов главного пояса. При его создании будут применены опыт и интеллектуальная собственность, приобретенные в ходе разработки марсианской миссии ОАЭ и зонда Hope, который в настоящее время находится на орбите Марса и собирает уникальные данные о составе атмосферы планеты и процессам, происходящих в ней.

Сара Аль Амири, председатель Космического агентства ОАЭ, отметила: «Наша цель предельно ясна: ускорить развитие инноваций и наукоемких предприятий в Эмиратах. Этого нельзя добиться без риска: необходимо применить фантазию и веру, а также стремиться к цели, выходя за рамки привычного. Когда мы приступили к реализации проекта "Марсианская миссия Эмиратов", мы приняли на себя задачу, рассчитанную на шесть лет, которая была в пять раз более сложнее, чем разведывательные спутники, разработанные раннее. Параметры новой миссии в пять раз сложнее, чем EMM!».

Аппарат совершит первое сближение с Венерой в середине 2028 года, после чего в середине 2029 года выйдет на ближнюю орбиту Земли. В 2030 году он совершит первый пролет через пояс астероидов, после чего будет наблюдать в общей сложности за семью объектами перед посадкой на астероид в 560 миллионах километров от Земли в 2033 году. Таким образом, Эмираты станут четвертой страной, осуществившей посадку космического аппарата на астероид.

Миссия ставит перед собой более сложные и масштабные задачи, чем EMM. Они касаются проектирования и конструирования космического аппарата, разработки межпланетной навигации и интеграции комплексных систем. Это, в свою очередь, требует новых уровней производительности от систем связи, энергоснабжения и двигателей, а также от управления миссией. Детальное описание научных целей экспедиции, а также инструментов для их достижения в ходе миссии, будут объявлены в середине 2022 года.

Миссия будет разрабатываться в партнерстве с Лабораторией атмосферной и космической физики (LASP) Колорадского университета Колорадо в Боулдере. LASP была основным партнером EMM: она предоставила проекту свой более чем семидесятилетний опыт проектирования и разработки космических аппаратов и приборов, а также помогла консультировать, обучать и развивать команду инженеров, разработчиков программного обеспечения и ученых, задействованных в EMM. Многие из этих сотрудников также будут работать над новой миссией.

В связи с новым проектом Космическое агентство ОАЭ запускает пять инициатив, направленных на ускорение развития космического сектора страны:

  • Программа по созданию предприятий космического сектора с полным финансированием;
  • Предоставление компаниям ОАЭ приоритетного доступа к контрактам и закупкам для миссии;
  • Профессиональная образовательная программа для подготовки молодых жителей ОАЭ к работе по сборке компонентов и проектированию космических подсистем;
  • Программа по сотрудничеству с местными и международными университетами и исследовательскими центрами, включая LASP и Университет Эмиратов, для работы над миссией.

Материал предоставлен пресс-службой Космического агентства ОАЭ


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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