Смена марсианских сезонов затруднит полёты Ingenuity

Как сообщило NASA, со сменой сезонов на Марсе существенно снизится плотность атмосферы на планете. Это создаст некоторые сложности для дальнейшей эксплуатации вертолёта Ingenuity. У машины остаётся запас тяги, но в ближайшей перспективе он может уменьшиться.

Смена марсианских сезонов затруднит полёты Ingenuity

Источник: slashgear.com

Вот уже несколько месяцев NASA управляет работой марсолёта Ingenuity на Красной планете. За это время операторы миссии узнали много нового о машине, собрали необходимые данные о сильных и слабых сторонах платформы. Многое было проделано для устранения недостатков конструкции и использования её сильных сторон.

Со временем, когда специалисты NASA накопили опыт, управлять марсолётом стало проще, однако один из факторов до сих пор вызывает некоторые затруднения. Со сменой сезонов плотность атмосферы на Марсе снижается. Она вызывала определённое беспокойство и раньше, поскольку из-за её небольшой величины NASA вообще не было полностью уверено, сможет ли Ingenuity летать в подобных условиях.

При подготовке летательного аппарата его конструкция была рассчитана на работу в атмосфере плотностью от 1,2 % до 1,5 % относительно земной — в абсолютных показателях это от 0,0145 до 0,0185 кг/м3. Однако со сменой сезонов плотность атмосферы может упасть до показателя всего 0,012 кг/м3, а это уже 1,0 % от показателя на Земле. Согласно расчётам, плотность атмосферы будет наименьшей в дневные часы, когда обычно производятся запуски. Несмотря на то, что разница в плотности может показаться небольшой, она может оказать существенное влияние на способность Ingenuity подниматься в марсианское небо.

Нижний расчётный предел плотности атмосферы составлял 0,0145 кг/м3, но инженеры NASA заявили, что запас тяги марсолёта на 30 % выше, чем требуется для полёта в условиях такой плотности. Когда она действительно уменьшится до 0,012 кг/м? в ближайшие месяцы, это будет означать, что запас тяги снизится до 8 % — машина станет работать на грани возможного.

Для преодоления проблемы NASA увеличит скорость вращения роторов до 2800 об/мин, это более чем на 10 % выше теперешней скорости. Дальнейшее увеличение может вызвать излишние вибрации, которые, в свою очередь, вызовут другие проблемы и увеличат износ конструкции. В ближайшие дни NASA попробует другие подходы к решению задачи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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