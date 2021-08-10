"Крылатый дракон": в Австралии найден крупнейший птерозавр с 7-метровыми крыльями

Огромный птерозавр с длинной пастью наводил ужас на обитателей Австралии в глубокой древности.

Обладая семиметровым размахом крыльев и пастью, полной клыков, этот птерозавр царил в небе над северо-востоком Австралии около 110 миллионов лет назад

Это самый крупный вид птерозавров, когда-либо найденных на континенте, а также чрезвычайно важная находка, которая способствует нашему пониманию разнообразия птерозавров в Австралии. «Больше всего он был похож на настоящего дракона», — отмечает палеонтолог Тим Ричардс из Университета Квинсленда в Австралии.

«Новый птерозавр, которого мы назвали Thapunngaka shawi, был грозным хищников с копьевидной пастью и размахом крыльев около семи метров. По сути, это был просто череп с длинной шеей, прикрепленный к паре огромных крыльев», — добавил он.

Останки птерозавров в Австралии встречаются крайне редко. Как и у современных птиц, их кости, оптимизированные для полета, были полыми и хрупкими, поэтому очень немногие из них сохранились до наших дней. Описание внешнего облика древнего хищника основано на фрагменте нижней челюсти и на том, что мы знаем о других ангангерских птерозаврах. Он был назван в честь своего первооткрывателя, Лена Шоу, а первая часть имени построена на словах thapun («копье») и ngaka («рот») из языка коренных народов Ванамара, населявших этот регион.

Приблизительная реконструкция черепа T. shawi Tim Richards

Согласно реконструкции команды, череп T. shawi был около метра в длину и был оснащен 40 крепкими зубами. Зверь мог пролететь над внутренним морем Эроманга, которое когда-то доминировало в восточной Австралии, используя свою длинную мощную челюсть, чтобы вытаскивать рыбу из воды.

Особый интерес, как выяснили исследователи, представлял большой костный гребень в нижней части челюсти. Судя по тому, что мы знаем об ангангуэрах, верхняя челюсть животного также имела такой гребень. «Эти гребни, вероятно, играли роль в динамике полета этих существ, и мы надеемся, что дальнейшие исследования дадут более точные ответы на данную загадку», — заявили ученые.

Именно по этому гребню исследователи оценили размер птерозавра — они сказали, что это самый большой нижнечелюстной гребень из всех известных птерозавров-ангангов. Если их оценки верны, T. shawi будет третьим по величине ангангерским птерозавром во всем мире.

Это говорит о том, что австралийские птерозавры конкурировали с современными им видами с других континентов в плане размера. Кроме того, анатомическое сходство челюстной кости T. shawi и других австралийских птерозавров позволяет предположить, что местность вокруг моря Эроманга, возможно, служила средой обитания для большинства видов австралийских птерозавров.



