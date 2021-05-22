Virgin Galactic успешно испытала космоплан VSS Unity с людьми на борту

Virgin Galactic в субботу, 22 мая, успешно провела летные испытания самолета-носителя VMS Eve и космического корабля VSS Unity.

Текстовая трансляция запуска и полета велась в Твиттере компании.

В декабре 2020 года предыдущая попытка запустить VSS Unity в космос была неудачной, его двигатель перестал работать уже через секунду после запуска. Экипажу космоплана тогда удалось безопасно посадить его, никто не пострадал.

На этот раз старт Eve и Unity с космопорта «Америка» в штате Нью-Мехико увенчался успехом. Около 18:30 по киевскому времени Unity под управлением пилотов Си Джея Старкоу и Дэйва Маккея оказался в космосе, после чего совершил мягкую посадку.

За полетом Unity с земли лично наблюдал основатель Virgin Galactic миллиардер Ричард Бренсон.

Delighted to be on the flightline to watch @VirginGalactic ’s first human spaceflight from the majestic Spaceport America @Spaceport_NM #UNITY21 pic.twitter.com/FcpCxJcjqS — Richard Branson (@richardbranson) May 22, 2021

Космический корабль компании Virgin Galactic VSS Unity предназначен для коротких туристических полетов в космос без выхода на земную орбиту. Космоплан поднимается на высоту около 15 км самолетом-носителем, после чего он отделяется и включает собственный ракетный двигатель.

Стоимость полета для туристов составит 200-250 тысяч долларов.

Сегодняшний успешный полет был первым с февраля 2019 года. Перед началом коммерческих запусков компания планирует выполнить еще несколько тестовых запусков.