В США умер участник первой пилотируемой миссии на Луну Майкл Коллинз

Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.

В США умер участник первой пилотируемой миссии на Луну Майкл Коллинз
Майкл Коллінз
Фото: BBC

В Соединенных Штатах в возрасте 90 лет скончался Майкл Коллинз - один из трех членов экипажа первой пилотируемой миссии на Луну "Аполлон-11" в 1969 году.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на его семью.

Он умер в среду после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

"Последние дни он провел мирно, рядом с семьей", - сообщили члены семьи Коллинза.

Майкл Коллинз оставался на лунной орбите, когда его коллеги Нил Армстронг и Базз Олдрин спускались на Луну.

Сейчас Базз Олдрин, которому 91 год, является единственным живым членом миссии "Аполлон-11" 1969 года.

Нил Армстронг - первый человек, высадившийся на Луне, умер в 2012 году. Ему было 82 года.

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