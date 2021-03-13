Судьба первого космического спутника Мьянмы под вопросом из-за военного переворота в стране

Стало известно о том, что первый космический спутник Мьянмы продолжит оставаться на борту Международной космической станции до тех пор, пока Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) не решит его дальнейшую судьбу. Причина этого кроется в недавней смене власти в Мьянме, которая произошла в результате военного переворота. Об этом пишет информагентство Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Речь идёт о микроспутнике стоимостью $15 млн, который создан японским Университетом Хоккайдо в рамках совместного проекта с Университетом аэрокосмической инженерии Мьянмы (MAEU) и финансировался правительством Мьянмы. Согласно имеющимся данным, это первый из двух 50-килограммовых микроспутников, в конструкции которого предусмотрены несколько камер. Их планировалось использовать для реализации разных проектов, связанных с сельским хозяйством и рыболовством.

Правозащитники и некоторые официальные лица Японии выразили опасения по поводу того, что спутник может использоваться в военных целях новым правительством Мьянмы, которое пришло к власти 1 февраля в результате военного переворота. На основании этого японская сторона приостановила развёртывание первого спутника Мьянмы и вопрос его дальнейшей судьбы продолжает оставаться открытым.

«Мы не будем вмешиваться в дела, связанные с армией. Спутник не был предназначен для этого. Мы обсуждаем, что делать, но не знаем, когда аппарат будет запущен. Если проект будет остановлен, то мы надеемся, что в какой-то момент его перезапустят», — прокомментировал данный вопрос один из менеджеров проекта, пожелавший сохранить конфиденциальность. Когда именно планировалось осуществить запуск спутника Мьянмы, сказано не было.

Представитель Университета Хоккайдо сказал, что в контракте с MAEU не сказано о том, что спутник не может использоваться в военных целях. Однако собираемые аппаратом данные будут обрабатываться японским университетом, поэтому официальные лица Мьянмы не смогут получить к ним независимый доступ. Также было сказано, что после переворота в Мьянме была потеряна связь с ректором MAEU профессором Ки Твином (Kyi Thwin), который играл важную роль в этом проекте.

Официальные представители сторон пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу. Очевидно, что космический аппарат продолжит храниться в японском модуле Kibo на МКС, пока возникшие вопросы не будут решены.



