Virgin Galactic прервала первый за 2 года суборбитальный полёт из-за отказа двигателя космоплана — пилоты целы

Недавно мы писали, что компания Virgin Galactic готова осуществить первый за два года полёт космоплана VSS Unity с работающим двигателем. Сегодня это, наконец, произошло, но компания Ричарда Брэнсона (Richard Branson) была вынуждена прервать этот испытательный полет с космодрома в Нью-Мексико, вернув аппарат домой до того, как он смог достичь космоса.

Virgin Galactic VSS Unity заходит на взлётно-посадочную полосу во время предыдущего полёта

Во время полёта двигатель космоплана отключился слишком рано, и двум пилотам пришлось срочно возвращаться на землю. Остановка двигателя была хорошо видна во время прямой трансляции на Twitch, которую проводила NASASpaceflight. На видео запечатлено, как космоплан VSS Unity, как и планировалось, отделился от своего самолёта-носителя в воздухе. Затем он на короткое время включил свой главный двигатель, но огонь буквально через мгновение прекратился. В обычном режиме двигатель космоплана должен оставаться включённым в течение целой минуты, доставляя аппарат на суборбитальную высоту.

После того, как двигатель отключился, VSS Unity превратился в планер и вернулся на свою стартовую площадку в Нью-Мексико. Компания подтвердила, что VSS Unity благополучно приземлился на взлётно-посадочную полосу после отказа, и оба пилота — Фредерик Уилфорд Стеркоу (Frederick Wilford «C.J.» Sturckow) и Дэйв Маккей (Dave Mackay) — вернулись «живыми и невредимыми». На борту этого рейса не было пассажиров, хотя имелась различная полезная нагрузка для проверки со стороны NASA условий микрогравитации. Virgin Galactic сообщила, что в ближайшем будущем собирается заменить двигатель.

Early update on flight: The ignition sequence for the rocket motor did not complete. Vehicle and crew are in great shape. We have several motors ready at Spaceport America. We will check the vehicle and be back to flight soon. — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

Предполагалось, что сегодняшний полёт будет третьим, когда Virgin Galactic отправила VSS Unity в космос и обратно. Предыдущие два испытательных полёта, проведённые в конце 2018 и начале 2019 года, проходили на испытательной площадке компании в аэрокосмическом порту Мохаве в Калифорнии. После этих испытаний Virgin Galactic переехала на новую основную площадку — яркий объект, известный как космопорт «Америка», в пустыне Нью-Мексико. Именно с этого объекта Virgin Galactic планирует выполнять все свои коммерческие туристические рейсы.

Pilots and vehicles back safe and sound. We will update again shortly. — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

Virgin Galactic ранее выполнила несколько запусков VSS Unity в качестве планера с нового космодрома, но аппарат с этого объекта не достигал суборбитальной высоты. Этот полёт должен был стать важным шагом в рамках подготовки к отправке первых пассажиров в космос на VSS Unity с космодрома «Америка». Virgin Galactic надеется, что с 600 первоначальными клиентами, уже зарезервировавшими билеты, в 2021 году начнутся первые коммерческие рейсы. Основатель компании Ричард Брэнсон должен совершить свой первый полёт в следующем году, после чего начнутся коммерческие операции.

Учитывая сегодняшний провал, неизвестно, как будет далее действовать Virgin Galactic. Если бы этот полёт увенчался успехом, Virgin Galactic провела бы ещё один испытательный полет с включённым двигателем, прежде чем господин Брэнсон взлетит в небо. В следующем полёте должны были участвовать два лётчика-испытателя, а также «полная кабина специалистов миссии», согласно заявлению компании. Virgin Galactic уже отправила своего первого тестового пассажира, Бет Мозес (Beth Moses), во второй суборбитальный полёт в феврале 2019 года. Но компании ещё предстоит сделать первый полёт с полной кабиной пассажиров.

Чтобы подняться на нужную высоту, VSS Unity фактически стартует в воздухе. Гигантский самолёт-носитель под названием VMS Eve транспортирует космоплан с пилотами в кабине на стартовую высоту в 15 км. Там VSS Unity отделяется, и пилоты запускают главный двигатель машины, начиная набор высоты для выхода в космос. В конце концов двигатель выключается, и пассажиры на борту в течение нескольких минут испытывают невесомость. Затем VSS Unity снова входит в атмосферу Земли и планирует, приземляясь на взлётно-посадочную полосу. Каждый билет на такой полёт, согласно планам, будет стоить $250 тысяч.



