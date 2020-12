Virgin Galactic прервала первый за 2 года суборбитальный полёт из-за отказа двигателя космоплана — пилоты целы

Недавно мы писали, что компания Virgin Galactic готова осуществить первый за два года полёт космоплана VSS Unity с работающим двигателем. Сегодня это, наконец, произошло, но компания Ричарда Брэнсона (Richard Branson) была вынуждена прервать этот испытательный полет с космодрома в Нью-Мексико, вернув аппарат домой до того, как он смог достичь космоса.

Virgin Galactic VSS Unity заходит на взлётно-посадочную полосу во время предыдущего полёта

Во время полёта двигатель космоплана отключился слишком рано, и двум пилотам пришлось срочно возвращаться на землю. Остановка двигателя была хорошо видна во время прямой трансляции на Twitch, которую проводила NASASpaceflight. На видео запечатлено, как космоплан VSS Unity, как и планировалось, отделился от своего самолёта-носителя в воздухе. Затем он на короткое время включил свой главный двигатель, но огонь буквально через мгновение прекратился. В обычном режиме двигатель космоплана должен оставаться включённым в течение целой минуты, доставляя аппарат на суборбитальную высоту.

После того, как двигатель отключился, VSS Unity превратился в планер и вернулся на свою стартовую площадку в Нью-Мексико. Компания подтвердила, что VSS Unity благополучно приземлился на взлётно-посадочную полосу после отказа, и оба пилота — Фредерик Уилфорд Стеркоу (Frederick Wilford «C.J.» Sturckow) и Дэйв Маккей (Dave Mackay) — вернулись «живыми и невредимыми». На борту этого рейса не было пассажиров, хотя имелась различная полезная нагрузка для проверки со стороны NASA условий микрогравитации. Virgin Galactic сообщила, что в ближайшем будущем собирается заменить двигатель.

Early update on flight: The ignition sequence for the rocket motor did not complete. Vehicle and crew are in great shape. We have several motors ready at Spaceport America. We will check the vehicle and be back to flight soon.

— Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020