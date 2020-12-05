Бахрейн одобрил вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech

Королевство Бахрейн одобрило вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech.

Об этом пишет aljazeera.com со ссылкой на Национальный орган регулирования здравоохранения (НОРОЗ) Бахрейна.

Сколько вакцины закуплено, и когда начнется вакцинация - неизвестно.

Проблемой для Бахрейна станут условия хранения вакцины, которую нужно транспортировать и хранить при очень низкой температуре - примерно минус 70 градусов по Цельсию.

Отметим, в Бахрейне температура летом составляет около 40 градусов с высокой влажностью.

Для перевозки вакцин страна может использовать государственного перевозчика "Gulf Air". Кроме того, компания дальних перевозок "Emirates" в соседнем Дубае уже заявила, что готовит свои предприятия для перевозки вакцин при сверхнизких температурах.

Добавим, Бахрейн уже дал разрешение на экстренное использования китайской вакцины, изготовленной компанией "Sinopharm", и прививал им около 6000 человек. Эту вакцину используют и в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Утверждение вакцины Pfizer/BioNTech добавит еще один важный уровень к национальным антиковидным мероприятиям в Королевстве", - заявила исполнительный директор НОРОЗ Мариам аль-Джалама.

Компания BioNTech, которой принадлежит вакцина, заявила о поставках 570 миллионов доз вакцины во всем мире в 2021 году и прогнозируемое их увеличение до 1,3 миллиарда.

По информации правительства Бахрейна, в стране с населением 1,6 миллиона зафиксировано 87 тыс. случаев коронавируса и 341 смерть от ковида. Более 85 тысяч человек выздоровели от болезни.

Напомним, Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech. Отмечается, что кампания вакцинации может стартовать в ближайшее время. В ней примут участие прежде всего люди из групп риска.

9 ноября BioNTech и Pfizer объявили о 90% -ной эффективности своей вакцины от ковида. Компании планируют до конца 2020 года распространить во всем мире до 50 миллионов доз вакцины, а к концу 2021 - еще примерно 1,3 миллиарда доз. BioNTech и Pfizer также уже подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в ЕС . Сообщалось, что Евросоюз получит вакцину Pfizer по 15,5 евро за дозу. Всего ЕС потратит на закупку вакцины от 3,1 до 4,65 млрд евро.

Всего уже около десяти компаний перешли к третьему этапу клинических испытаний, а некоторые даже запланировали поставки первых доз вакцины до весны 2021 года. Для лимитированного использования уже разрешили вакцины таких производителей: китайских компаний Sinovac и Sinopharm, роSSийского Центра Гамалеи и еще одного разработчика из Китая CanSino Biologics.

ВОЗ надеется, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в середине 2021 года.

В августе президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации "первой в мире вакцины от коронавируса". Он заверил, что препарат "формирует стойкий иммунитет" и "прошел все необходимые проверки", а также о том, что прививку этой вакциной успешно сделала одна из его дочерей. Уже 15 августа Минздрав РФ сообщил о начале ее производства. 11 ноября стало известно, что в Алтайском крае трое из 42 медиков, которых вакцинировали роSSийской вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом. ВОЗ требует от РоSSии предоставить клинические данные об этой вакцине.

24 ноября премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия начала тестирование роSSийской вакцины от коронавируса. По его словам, Венгрия как член ЕС также ведет переговоры с тремя китайскими производителями вакцин и закупила 2,8 миллиона доз китайского противовирусного препарата.