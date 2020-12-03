В ЦОЗ рассказали об угрозе безосновательного применения антибиотиков

"Мы рискуем потерять возможность лечить болезни, которые уже давно побеждены".

В ЦОЗ рассказали об угрозе безосновательного применения антибиотиков
Фото: 34 канал

Из-за устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам, мы рискуем потерять возможность лечить болезни, которые уже давно побеждены.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, рассказав о том, как изменится мир, если антибиотики перестанут действовать.

Безосновательное применение антибиотиков чревато тем, что:

  • бактериальная пневмония станет смертельной болезнью;
  • в родах будут чаще умирать женщины;
  • лечение рака станет еще сложнее, ведь часто во время химиотерапии пациентам профилактически дают антибиотики;
  • многие заболевания, передающиеся половым путем, снова станут неизлечимыми;
  • люди будут чаще умирать от осложнений после операций;
  • туберкулез вновь станет приговором.

В ЦОЗ предупреждают и о тяжелых экономических последствиях: люди станут дольше и тяжелее болеть, а лечение будет стоить дороже.

"Именно поэтому сегодня так много акцента на том, насколько важно ответственно принимать антибактериальные препараты, не верить в распространенные мифы и не заниматься самолечением", - добавили в Центре общественного здоровья.

По словам специалистов, пневмония при коронавирусной болезни имеет вирусное происхождение. Это означает, что антибиотики не помогут при лечении ковида. Однако с августа по октябрь 2020 года доля продаж антибиотиков в Украине выросла с 7 до 14%. Одна из причин - неконтролируемое потребление.

О том, чем грозит бесконтрольный прием лекарств при коронавирусной болезни, читайте в интервью с врачом Андреем Пеньковым.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Пуэрто-Рико окончательно разрушился один из старейших и третий по величине в мире радиотелескоп АресибоВ Пуэрто-Рико окончательно разрушился один из старейших и третий по величине в мире радиотелескоп Аресибо
Ученые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометыУченые нашли еще одно доказательство того, что жизнь на Землю могли занести кометы
ВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционноВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционно
Учёные обнаружили намёки на «новую физику» в реликтовом излучении ВселеннойУчёные обнаружили намёки на «новую физику» в реликтовом излучении Вселенной
В Канаде военные развивают собственную систему тестирования на ковидВ Канаде военные развивают собственную систему тестирования на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Орбиты древних звезд рассказали об эволюции Млечного ПутиОрбиты древних звезд рассказали об эволюции Млечного Пути
В ВОЗ рассказали, сколько людей должны вакцинировать, чтобы покончить с коронавирусомВ ВОЗ рассказали, сколько людей должны вакцинировать, чтобы покончить с коронавирусом
SpaceX заподозрили в угрозе безопасности СШАSpaceX заподозрили в угрозе безопасности США
Археологи рассказали о детском труде на шахтах бронзового векаАрхеологи рассказали о детском труде на шахтах бронзового века
Киевские климатологи рассказали о пересмотре климатических нормКиевские климатологи рассказали о пересмотре климатических норм
Ученые рассказали об объекте, врезавшемся в Юпитер в августеУченые рассказали об объекте, врезавшемся в Юпитер в августе
Исследование марсианской почвы может привести к появлению новых эффективных антибиотиковИсследование марсианской почвы может привести к появлению новых эффективных антибиотиков
Ученые рассказали, почему опасно летать в космосУченые рассказали, почему опасно летать в космос
Ученые рассказали о неожиданных находках на поверхности астероидаУченые рассказали о неожиданных находках на поверхности астероида
Астрофизики рассказали о гигантской черной дыре в крошечной галактикеАстрофизики рассказали о гигантской черной дыре в крошечной галактике
Последние новости
Подгружаем последние новости