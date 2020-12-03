В ЦОЗ рассказали об угрозе безосновательного применения антибиотиков

"Мы рискуем потерять возможность лечить болезни, которые уже давно побеждены".

Из-за устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам, мы рискуем потерять возможность лечить болезни, которые уже давно побеждены.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, рассказав о том, как изменится мир, если антибиотики перестанут действовать.

Безосновательное применение антибиотиков чревато тем, что:

бактериальная пневмония станет смертельной болезнью;

в родах будут чаще умирать женщины;

лечение рака станет еще сложнее, ведь часто во время химиотерапии пациентам профилактически дают антибиотики;

многие заболевания, передающиеся половым путем, снова станут неизлечимыми;

люди будут чаще умирать от осложнений после операций;

туберкулез вновь станет приговором.

В ЦОЗ предупреждают и о тяжелых экономических последствиях: люди станут дольше и тяжелее болеть, а лечение будет стоить дороже.

"Именно поэтому сегодня так много акцента на том, насколько важно ответственно принимать антибактериальные препараты, не верить в распространенные мифы и не заниматься самолечением", - добавили в Центре общественного здоровья.

По словам специалистов, пневмония при коронавирусной болезни имеет вирусное происхождение. Это означает, что антибиотики не помогут при лечении ковида. Однако с августа по октябрь 2020 года доля продаж антибиотиков в Украине выросла с 7 до 14%. Одна из причин - неконтролируемое потребление.

О том, чем грозит бесконтрольный прием лекарств при коронавирусной болезни, читайте в интервью с врачом Андреем Пеньковым.