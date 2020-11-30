Американскую вакцину от Pfizer начали чартерами распространять по миру
Американскую вакцину от известной компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Указано, что это делают для того, чтобы вакцинация людей началась быстрее.
Куда доставили
В частности, вакцину уже доставили в американский штат Мичиган и европейскую страну Бельгия. Вскоре ее планируют отправить в штат Висконсин (США) и Германию.
При этом для экспортирования вакцины авиакомпании дали запрос на транспортировку 6,8 тонн сухого льда — это больше в 5 раз, чем надо по закону.
«Это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину», — объяснили в издании.
Когда вакцина приедет в Украину
Ранее во Всемирной организации здравоохранения прогнозировали, что первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от коронавируса covid-19 Украина сможет получить во втором квартале 2021 года.
Кроме того, Украина рассчитывает на 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, массовую вакцинацию в Украине начнут весной 2021 года.
Степанов утверждает, что вакцины, полученной в рамках COVAX, хватит лишь для 20% населения Украины. При этом согласно результатам исследования Research & Branding Group, 50% украинцев не согласились бы на бесплатную вакцинацию от коронавируса, но согласился бы каждый третий (35%).
Ранее сообщалось
- Как стало известно, первые промежуточные результаты испытаний показали, что вакцина, разработанная американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc совместно с немецкой компанией BioNTech, более чем на 90% эффективна.
- После этого заявления фондовые рынки по всему миру отреагировали стремительным ростом. Цены на золото и другие драгоценные металлы резко пошли вниз.
- Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. была основана в 1849 году и с тех пор является одним из мировых лидеров рынка.