Американскую вакцину от Pfizer начали чартерами распространять по миру

Американскую вакцину от известной компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США , несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Фото: delo.ua

Указано, что это делают для того, чтобы вакцинация людей началась быстрее.

Куда доставили

В частности, вакцину уже доставили в американский штат Мичиган и европейскую страну Бельгия. Вскоре ее планируют отправить в штат Висконсин (США) и Германию.

При этом для экспортирования вакцины авиакомпании дали запрос на транспортировку 6,8 тонн сухого льда — это больше в 5 раз, чем надо по закону.

«Это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину», — объяснили в издании.

Когда вакцина приедет в Украину

Ранее во Всемирной организации здравоохранения прогнозировали, что первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от коронавируса covid-19 Украина сможет получить во втором квартале 2021 года.

Кроме того, Украина рассчитывает на 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, массовую вакцинацию в Украине начнут весной 2021 года.

Степанов утверждает, что вакцины, полученной в рамках COVAX, хватит лишь для 20% населения Украины. При этом согласно результатам исследования Research & Branding Group, 50% украинцев не согласились бы на бесплатную вакцинацию от коронавируса, но согласился бы каждый третий (35%).

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