Новый компьютерный чип работает как нейрон

Новый компьютерный чип работает как нейрон

Новая архитектура объединила области вычислений и хранения данных, в результате получился почти настоящий нейрон

Сегодня обработкой и хранением данных в компьютере, как правило, занимаются разные чипы. В результате данные постоянно передаются от одного устройства к другому. Это приводит к большим затратам энергии и потерям времени.

Ученые разработали чип с единой архитектурой, при которой и вычислительная логика и процедуры работы с памятью размещаются на одном чипе. При разработке чипа используется 2D-материал толщиной всего три атома MoS2 (дисульфид молибдена). Он идеально подошел для таких чипов.

Ученые сравнивают работу чипа с возможностями мозга: одни и те же нейроны могут хранить информации и вычислительные алгоритмы.

Исследователи, чья работа опубликована в журнале Nature, говорят, что в новых чипах нуждаются многие приложения от дорожных знаков до искусственного интеллекта. Очень часто есть необходимость не только накапливать данные, но и строить решения на основе этих данных. Такой подход позволит усовершенствовать системы распознавания голоса — от систем беспилотных автомобилей до умных колонок.

Сейчас исследователи исследуют возможность масштабирования производства новых чипов и ищут наиболее удобную форму для коммерческих систем и гаджетов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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