Собаки могут понимать речь не только хозяина

Собаки могут понимать речь не только хозяина

Чтобы доказать сообразительность собак, ученые ставили эксперимент, в котором участвовали не две или три, а 70 собак, причем различных пород. Ученые сделали вывод, к которому уже пришли многие хозяева собак, что эти животные в состоянии различать слова даже в том случае, если их произносит незнакомый собаке человек, обладающий другой дикцией, артикуляцией и тоном голоса.

Во время опыта собакам воспроизводили запись шести слов, произнесенных различными людьми. Для чистоты эксперимента все записи были одной частоты и не содержали слов, которые часто выступают в качестве команд для дрессировки животных. Это позволило с высокой точностью отследить реакциею собак.

Собаки никак не реагировали на слова, которые им уже были знакомы, но когда звучало новое для животного слово, то собака либо поворачивала голову в сторону источника звука, либо шевелила ушами. При этом собаки различали даже похожие по звучанию слова. Следовательно, они понимали, что им говорят и проявляли интерес только к новому.

Достоверно причину такого поведения животных исследователи пока не установили. Но собаки явно осознают смысл того, что им говорят, если это простые мысли, подтверждаемые действиями людей. Понимание же ими команд не позволяет сомневаться в том, что они легко распознают человеческую речь, тем более что в большей степени в своей жизни они ориентируются на нюх и на слух. Следовательно, звуки для них имеют особенную ценность и отвечающий за их восприятие отдел мозга особенно развит.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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