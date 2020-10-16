В этом году увеличилось количество заявок на работу полярником в Антарктиде, - НАНЦ

Больше всего кандидатов хотели работать системным администратором и поваром.

Завершился прием заявлений на конкурс в состав команды полярников 26-й Украинской Антарктической экспедиции, которая проведет год на станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Если в прошлом году мы получили 88 заявок, то в этом уже 103. Возможно, этому способствовало то, что впервые за 20 лет нам совместно с Министерством образования и науки удалось увеличить оплату труда полярников, и теперь она хотя бы частично компенсирует экстремальные условия труда, на которые соглашаются зимовщики. Также не может не радовать, что женщины привыкли, что на конкурсе действительно равные условия для всех, и стремятся работать в Антарктиде. Они подавались преимущественно на научные должности", - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Всего на конкурс подали заявки 103 кандидата: 84 мужчины и 19 женщин. В среднем это - более 8 претендентов на 1 место, ведь в отряд зимовщиков набирают 12 специалистов.

Больше всего кандидатов хотели работать системным администратором на станции (21 кандидат), далее уже традиционно повар (15 кандидатов) и врач (14 кандидатов). На все остальные должности получено: 32 заявки на 7 научных должностей (по 5 кандидатов на место), 9 заявок - на механика и 7 - на дизелиста.

Окончательный состав экспедиции будет определен в конце 2020 года. Кандидаты должны пройти собеседование, медосмотр и психологическое тестирование. После этого победители конкурса отправятся на командный тренинг, а дальше - в Антарктиду.

Напомним, станция "Академик Вернадский" расположена на мысе Марина острова Галиндез. Она была создана как научная база "Фарадей" Великобритании, в 1996 году королевство передало ее Украине. Станция работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией.