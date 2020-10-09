Школьник из США собрал термоядерный реактор в домашних условиях

Джексон Освальт попал в Книгу рекордов Гиннеса как "самый младший человек, создавший термоядерную реакцию".

Американский школьник Джексон Освальт в возрасте 12 лет самостоятельно сконструировал термоядерный реактор в домашних условиях. Это произошло два года назад. Недавно Освальт попал в Книгу рекордов Гиннеса как "самый младший человек, создавший термоядерную реакцию".

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Мальчик в игровой комнате дома в Мемфисе, штат Теннесси, где живет его семья, за два года самостоятельно построил фузор Фарнсуорта-Хирша, в котором и сделал реакцию.

Джексон рассказал, что познакомился с ядерным синтезом в 12 лет, найдя в интернете информацию о Тейлоре Уилсоне, который собрал этот же реактор в 14 лет. Всего за несколько часов до своего 13-летия Джексон Освальт осуществил ядерный синтез.

Фото: guinnessworldrecords.com

Поскольку идея осуществить этот процесс в обычном доме кажется невозможной, сначала семья и друзья Джексона не понимали, что он пытается сделать.

Многие считали его проект немного странным, но Джексон продолжал, вопреки сомнениям, и в конце концов показал своим близким, что его планы не только реальны, но и хорошо продуманы.