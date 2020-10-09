Школьник из США собрал термоядерный реактор в домашних условиях

Джексон Освальт попал в Книгу рекордов Гиннеса как "самый младший человек, создавший термоядерную реакцию".

Школьник из США собрал термоядерный реактор в домашних условиях
Фото: guinnessworldrecords.com

Американский школьник Джексон Освальт в возрасте 12 лет самостоятельно сконструировал термоядерный реактор в домашних условиях. Это произошло два года назад. Недавно Освальт попал в Книгу рекордов Гиннеса как "самый младший человек, создавший термоядерную реакцию".

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Мальчик в игровой комнате дома в Мемфисе, штат Теннесси, где живет его семья, за два года самостоятельно построил фузор Фарнсуорта-Хирша, в котором и сделал реакцию.

Джексон рассказал, что познакомился с ядерным синтезом в 12 лет, найдя в интернете информацию о Тейлоре Уилсоне, который собрал этот же реактор в 14 лет. Всего за несколько часов до своего 13-летия Джексон Освальт осуществил ядерный синтез.

Фото: guinnessworldrecords.com

Поскольку идея осуществить этот процесс в обычном доме кажется невозможной, сначала семья и друзья Джексона не понимали, что он пытается сделать.

Многие считали его проект немного странным, но Джексон продолжал, вопреки сомнениям, и в конце концов показал своим близким, что его планы не только реальны, но и хорошо продуманы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ученые создали экономичное и безопасное «стекло» из дереваУченые создали экономичное и безопасное «стекло» из дерева
У амфибий впервые нашли «змеиные» ядовитые железыУ амфибий впервые нашли «змеиные» ядовитые железы
Академик Ярослав Олейник умер от коронавирусаАкадемик Ярослав Олейник умер от коронавируса
Найден способ заставить алмаз проводить электрический токНайден способ заставить алмаз проводить электрический ток
Сверхпроводящие квантовые компьютеры станут компактнее благодаря графенуСверхпроводящие квантовые компьютеры станут компактнее благодаря графену
Блок рекламы


Похожие новости
Создан рабочий проект реактора термоядерного синтезаСоздан рабочий проект реактора термоядерного синтеза
Ученые проверили эффект Мпембы в необычных условияхУченые проверили эффект Мпембы в необычных условиях
В Европе началась сборка мощнейшего термоядерного реактораВ Европе началась сборка мощнейшего термоядерного реактора
Ядерный реактор для Луны построит частная компанияЯдерный реактор для Луны построит частная компания
Пройдена веха на пути к искусственному термояду: начат монтаж реактора ITERПройдена веха на пути к искусственному термояду: начат монтаж реактора ITER
Биологи доказали, что растения помогают друг другу в тяжелых условияхБиологи доказали, что растения помогают друг другу в тяжелых условиях
КПД термоядерных реакторов повысят за счёт льдаКПД термоядерных реакторов повысят за счёт льда
Разработан реактор на ядерных отходахРазработан реактор на ядерных отходах
Норвежский эксперт заявил, что 8 августа в Архангельской области в РФ взорвался ядерный реакторНорвежский эксперт заявил, что 8 августа в Архангельской области в РФ взорвался ядерный реактор
В NASA создают ядерный реактор для межпланетных перелетовВ NASA создают ядерный реактор для межпланетных перелетов
Последние новости
Подгружаем последние новости