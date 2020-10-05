Исследователи впервые извлекли ДНК насекомых, пойманных в смолу

Исследователи впервые извлекли ДНК насекомых, пойманных в смолу

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Исследователи начали с простого: вместо того, чтобы изучать древних жуков, пойманных в смолу древних деревьев, они рассмотрели недавно полученную смолу, захватившую современных насекомых.

Исследователи использовали небольших жуков, амброзиевых листоедов, пойманных в смолу янтарного дерева (Hymenaea) на Мадагаскаре. По химическому составу смола этого дерева похожа на окаменевший янтарь. Образцы, отобранные исследовательской группой, хранились от двух до шести лет, и только потом их обработали.

Сначала ученые использовали этанол, чтобы растворить смолу, но ничего не вышло. Спирт вступил в реакцию со смолой и разрушил ДНК насекомых. Для следующей попытки исследователи использовали полимерную цепную реакцию — метод, основанный на копировании определенного участка нуклеиновой кислоты ДНК с помощью ферментов. Процесс прошел успешно.

Согласно Phys.org, подобные эксперименты ранее терпели неудачу, потому что изменения окружающей среды за миллионы лет либо разрушали ДНК, либо сильно ее изменяли. Также ученые использовали не те методы (например, этанол). Новое исследование показало, что процесс работает — нужно только найти правильные образцы ДНК.

Исследователи все еще не знают, как долго ДНК может выживать внутри смолы. Хотя результаты нового исследования показали, что ДНК остается неповрежденным внутри смолы намного дольше, чем считалось ранее, ученые считают, что останки возрастом несколько миллионов лет вряд ли сохранили генетическую информацию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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