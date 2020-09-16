Европа и США объединятся в защите Земли от астероидов

Европа и США объединятся в защите Земли от астероидов

Европейское космическое агентство впервые в своей истории запускает проект, нацеленный на защиту Земли от астероидов. Контракт, заключённый ESA с технологическим консорциумом под руководством немецкой космической компании OHB, на проектирование, разработку и испытания миссии планетарной защиты оценивается в €129,4 млн.

Получивший название Hera («Гера» — в честь одноимённой древнегреческой богини, покровительницы брака) проект подразумевает создание космического аппарата, который станет помощником для американского космического аппарата Double Asteroid Redirect Test (DART), создаваемого NASA.

На июль 2021 года запланирован запуск DART, который направят к двойному астероиду Didymos (основным объектом является Didymos A диаметром около 800 метров, вокруг которого вращается Didymos B или Dimorphos диаметром 160 метров и размером примерно с Великую пирамиду в Гизе). Ожидается, что в сентябре 2022 года DART столкнётся с Dimorphos, создав на его поверхности кратер и изменив траекторию движения астероида — Didymos B станет первым небесным телом, орбитальные и физические характеристики которого были намеренно изменены человеком.

Hera будет запущена в октябре 2024 года, чтобы добраться к Didymos в конце 2026 года и на протяжении как минимум полугода проводить изучение небесных тел с целью проанализировать, насколько эффективно физическое воздействие космических аппаратов на астероиды. Участие в проекта Hera примут Германия, Италия, Бельгия, Люксембург, Португалия, Румыния, Чехия, Испания, Австрия, Дания, Франция, Венгрия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Польша, Ирландия и Латвия.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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