AstraZeneca приостановила исследования вакцины от ковида из-за болезни у одного из добровольцев
Информация о пациенте, природе и тяжести его болезни не разглашается.
Фармкомпания AstraZeneca заявила о паузе в испытании вакцины от коронавируса из-за обнаруженной болезни у одного из добровольцев.
В компании заявили, что это обычная практика во время испытаний нового препарата, пишет AFP.
AstraZeneca является одним из лидеров глобальной гонки за вакцину от коронавируса. Она разрабатывает препарат совместно с Оксфордским университетом.
"В рамках рандомизированных контролируемых глобальных исследований оксфордской вакцины против коронавируса был запущен наш стандартный процесс надзора, и мы добровольно приостановили вакцинацию, чтобы дать возможность независимому комитету изучить данные о безопасности", - сообщил представитель фармкомпании.
Он добавил, что это "обычное действие, которое должно выполняться каждый раз, когда в одном из исследований оказывается потенциально необъяснимое заболевание, пока оно расследуется".
Данные о пациенте, природе и тяжести его болезни не разглашаются.
Подчеркивается, что пауза клинических испытаний - не редкость, но считается, что это впервые произошло во время испытания вакцины от COVID-19.
AstraZeneca - одна из 9 компаний, которые сейчас находятся на третьем этапе клинических испытаний вакцины от ковида. Вакцина под названием AZD1222 использует ослабленную версию аденовируса, который вызывает простуду, и который был разработан для кодирования белка-шипа, с помощью которого коронавирус проникает в клетки.
После вакцинации этот белок вырабатывается в организме человека, а иммунная система начинает атаковать коронавирус в случае заражения человека.
Напомним, что 4 сентября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о ведении переговоров Украины с компанией AstraZeneca относительно будущей закупки вакцин. Также переговоры идут с другими компаниями-лидерами, которые находятся на третьей стадии испытаний.