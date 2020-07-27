Уруский: "Воздушный старт" можно реализовать за 3-4 года, потребуется $ 500 млн

"У нас есть богатые люди. Можно говорить с арабскими странами".

Уруский: "Воздушный старт" можно реализовать за 3-4 года, потребуется $ 500 млн
Фото: Макс Требухов

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский считает, что Украина способна реализовать проект "Воздушный старт" за 3-4 года. Он предусматривает запуск легких ракет в космос с самолетов, а не космодрома.

Об этом Уруский рассказал в интервью LB.ua.

"Если мы говорим о нашем Ан-188, проекте новой ракеты, то это объем инвестиции в размере до 500 млн долларов. Думаю, через 3-4 года мы это сделали бы в условиях нормального финансирования", - сказал он.

По мнению Уруского, "это не такие уж сейчас большие деньги" и найти инвестора под этот проект можно не только за рубежом, но и внутри Украины.

"У нас есть богатые люди. Не столько, сколько в Европе или Азии, но они есть. Они могут принять решение об инвестициях. Можно говорить с арабскими странами. Единственное, что может быть, - это ограничение РКРТ, но есть возможность не передавать технологии, а договориться с инвестором, что авиационно-техническая система будет базироваться в Украине. Вопрос только в том, насколько мы сможем убедить, что стали цивилизованными людьми. И не будем спрашивать о своем интересе, когда человек придет с 500 млн долларов ", - сказал Уруский.

"Но есть разные точки зрения. Еще надо КБ «Южное» убеждать. Они считают «Воздушный старт» не очень экономически выигрышным по сравнению со стартом с космодрома", - добавил он.

По его словам, разработчики из Днепра "мечтают" о создании космодрома в степях возле Херсона, хотя это малореально.

Напомним, что проект воздушного старта предусматривает использование авиации как первой ступени для космических ракет. Для этого не нужен космодром, а сами запуски выходят дешевле.

Председатель Государственного космического агентства Владимир Усов в интервью LB.ua рассказывал, что в Украине уже была выпущена конструкторская документация нескольких проектов воздушного старта, и один из них собираются внести в космическую программу.

Украине есть уже разработанные и отработанные технологии гораздо более высокого уровня, чем воздушный старт в той же американской системе Pegasus или тех системах, которые создает американский предприниматель Ричард Брэнсон с компанией Virgin Orbit под легкую ракету", - говорил Усов.

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