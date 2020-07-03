Ровер размером с обувную коробку вернет Америку на Луну

Этот ровер называется Iris — первый из семейства CubeRovers, созданный по аналогии с орбитальными спутниками Cubesats, отличающимися малыми размерами и массой. Кроме того, для запуска подобного малыша не нужно много денег, да и сам он стоит совсем недорого.

В проекте CubeRover, который является частью программы Artemis, предусматривающей высадку людей на Луне в 2024 году, задействованы NASA, компания Astrobotic и Университет Карнеги-Меллона в Питтсбурге.

«Iris мал, но у него важная задача — вернуть Америку на Луну, и я горжусь тем, что возглавляю команду увлеченных студентов, которые прокладывают путь для будущих исследований с помощью роботов», — говорит заместитель руководителя программы Iris Рейвин Дюваль.

Согласно заявлению NASA, четырехколесный луноход размером с обувную коробку весит менее 2,3 кг. Если все пойдет хорошо, ровер проедет всего около 49 метров по поверхности спутника. Это путешествие позволит инженерам понять, как лучше передвигаться по зыбкой из-за пыли лунной поверхности. Кроме того, станет понятно, как посадка корабля на Луну меняет этот участок поверхности спутника.

Конечно же, находясь на Луне, ровер сделает минимум одну фотографию и отправит ее на Землю. Также с помощью Iris будут проверены новые системы питания и связи.



