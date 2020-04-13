Фрукты, которые в сочетании с лекарствами, могут спровоцировать смерть

Фрукты содержат множество полезных витаминов и микроэлементов, однако, некоторые из них при неправильном употребление несут опасность жизни человеку. Людям, принимающим лекарственные препараты, следует внимательно относиться к своему рациону. Мало кто знает, что неправильное сочетание лекарств с некоторыми фруктами может привести к летальному исходу.

По словам медиков, речь идет о цитрусовых. Безобидный грейпфрут, либо сок из него, может угрожать жизни человека в случае употребления с любыми обезболивающими средствами. Кроме того, этот фрукт категорически нельзя сочетать со средствами для потенции, противозачаточными таблетками, иммунодепрессантами и препаратами для лечения аритмии.

Дело в том, что грейпфрут содержит вещество, которое блокирует фермент, ответственный за расщепление и выведение лекарств из организма. Таким образом, препараты накапливаются в крови и происходит передозировка.

Помимо грейпфрута опасно сочетать с лекарствами лайм, помело и кислые яблоки. Старайтесь исключить из своего рациона эти фрукты, если вы принимаете какие-то сильные препараты. Как минимум, не стоит запивать таблетки яблочным соком или закусывать цитрусовым.

Существует более 85 препаратов, которые меняют свои свойства под воздействием грейпфрута. К ним относятся исключительно таблетки. Внимательно изучайте инструкции к препаратам и консультируйтесь со своим лечащим врачом относительно правил применения лекарственных препаратов, чтобы не нанести вреда своему здоровью.

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