Марсиан обезопасили от вторжения земной цивилизации

Марсиан обезопасили от вторжения земной цивилизации

Одной из главных задач миссии ExoMars — путешествия на Красную планету в 2022 году — является поиск всевозможных форм жизни. Поэтому принципиально важно не прилететь на Марс с запасом земных микроорганизмов в межпланетной ракете и на оборудовании. Ученые, конечно, смогут разобраться, если случайно перепутают привезенные земные бактерии с марсианскими, а вот потенциальная марсианская жизнь может не справиться с инопланетными микроорганизмами.

Самым большим подлежащим стерилизации предметом, который спустят на поверхность Красной планеты, станет парашют. Его размеры рекордные: диаметр — 35 метров, а вес — 64 килограмма. Парашют изготовлен, в основном, из нейлона и кевлара. С микробами на его поверхности расправились основательно: несколько дней их «грели» при температуре 125 градусов Цельсия.

Генератор сухого тепла находится в одном из самых чистых мест Европы — помещении класса «ISO Class 1». Воздух в таком помещении пропускается через двухступенчатый фильтр, после которого остается не более 10 частиц пыли на 10 миллионных долей метра. Много ли это? Парашют, побывавший в воздушной очистительной «бане», примерно в 10 тысяч раз чище смартфона среднестатистического пользователя.

Загрязнить остатками человеческой кожи только что стерилизованный парашют для межпланетной миссии — даже хуже, чем пройти по только что вымытому полу в больнице на глазах уборщицы. Поэтому сотрудники, работающие с оборудованием ExoMars, готовятся к служебным обязанностям тщательнее, чем хирурги. Помимо стерильной одежды, специалисты ежедневно принимают воздушный дезинфицирующий душ.

Избавленный от земных крошечных обитателей гигантский парашют полностью готов к испытаниям. Вместе с оборудованием, позволяющим имитировать условия марсианской атмосферы, его поднимут на высоту 30 км и сбросят в свободное падение. Затем с определенной высоты начнется воссоздание условий давления, в которые парашют попадет на Марсе. В данный момент, испытания парашюта отложены из-за разыгравшейся пандемии COVID-19.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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