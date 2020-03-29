Видео: Microsoft Research снова показала свою VR-трость с тактильной отдачей для слепых

Microsoft Research выпустила ещё одно видео с ранее уже демонстрировавшейся продвинутой тростью с тактильной отдачей, которая позволяет ориентироваться в виртуальной реальности людям с нарушениями зрения.

Контроллер имитирует настоящую трость, которой пользуются слепые, поэтому он подходит для большого числа слабовидящих, уже обученных обращению с тростью. Устройство открывает для людей с проблемами зрения вход в виртуальное пространство: оно способно моделировать навигацию в больших виртуальных средах со сложной архитектурой, такой как извилистые дорожки, а также пространства с перегородками и дверьми.

Контроллер трости использует лёгкий трёхосный механизм тормоза, который останавливает трость при соприкосновении с виртуальными объектами, позволяя передавать их масштаб и форму. Несколько степеней свободы позволяют пользователю адаптировать контроллер к своим предпочтениям и хвату. Кроме того, текстуры поверхности передаются посредством виброотклика, который различается для разного типа поверхностей. Помогает навигации и пространственный звук, вычисляемый на основе движения звуковых волн в виртуальном пространстве и передаваемый на наушники пользователя.

Microsoft Research проверила удобство использования трости с помощью игры, посвящённой поиску мусора. Семь из восьми пользователей смогли успешно перемещаться по виртуальной комнате (6 ? 6 м), верно определяя объекты и избегая столкновений. Microsoft отметила, что созданный инструмент также можно использовать для обучения пользователей с нарушениями зрения в безопасной виртуальной среде перед тем, как они будут оттачивать свои навыки уже в реальном мире.

Microsoft разрабатывает и другие необычные контроллеры для виртуальной реальности, а также выпустила приложение, которое помогает слепым перемещаться по улицам города.



