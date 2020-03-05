«Вояджер-2» почти год не будет получать команды с Земли

«Вояджер-2» почти год не будет получать команды с Земли

«Вояджер-2» был запущен в далеком 1977 году. Изначально миссия зонда рассчитывалась на пять лет, однако длится уже 42 года; за это время аппарат отошел от Земли на расстояние 123,7 астрономической единицы; он вышел за пределы гелиосферы, но Солнечную систему пока не покинул.

Чтобы связываться с «Вояджером-2», специалистам нужен специальный, достаточно мощный передатчик в S-диапазоне, который должен находиться в южном полушарии Земли. Таким инструментом является 70-метровая антенна DSS43, относящаяся к Сети дальней космической связи NASA; она находится в Канберре, Австралия, и является единственной антенной, позволяющей связываться с «Вояджером-2».

DSS43 проработала уже в течение 48 лет. Специалисты опасались, что инструмент может неожиданно выйти из строя, ввиду чего решили провести профилактические ремонтные работы — длительностью 11 месяцев.

В это время «Вояджер-2» не сможет получать команды с Земли. При этом научные данные от зонда специалисты получать будут — для приема сигналов от аппарата они настроят три другие, 34-метровые антенны в Канберре. «Вояджер-2» переведут в состояние покоя, в котором зонд должен будет провести 11 месяцев, занимаясь передачей информации на Землю.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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