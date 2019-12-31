Iridium готов заплатить, чтобы убрать с орбиты вышедшие из строя спутники

Глобальный оператор спутниковой связи Iridium Communications завершил 28 декабря утилизацию последнего из своих 65 устаревших спутников. Вместе с тем на орбите по-прежнему остаётся ещё 30 его бездействующих спутников, превратившихся в обычный космический мусор, с которыми тоже надо что-то решать.

Базирующаяся в Маклине (Виргиния) компания начала выводить с орбиты своё первое созвездие спутников, построенных Motorola и Lockheed Martin, в 2017 году, заменив их космическими аппаратами второго поколения от Thales Alenia Space.

Как сообщил астроном из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, из 95 спутников, запущенных оператором в период с 1997 по 2002 год, 30 вышли из строя и «застряли» на низкой околоземной орбите.

Несомненно, эти спутники могут в дальнейшем создать проблемы для остальных космических аппаратов. Глава Iridium Мэтт Деш (Matt Desch) выразил готовность заплатить компании, которая сможет убрать их с орбиты. Он назвал смехотворную сумму — порядка $10 тыс. за один спутник, видимо, в качестве затравки для начала уже назревшего разговора. Уже очевидно, что проблема с космическим мусором существует, и когда-то её придётся решать.



