Венеру будет изучать летающий скат

Новый зонд НАСА, предназначенный для исследования Верены, будет иметь форму ската, которая даст ему ряд преимуществ. Разработкой аппарата занимается лаборатория аэрокосмических конструкций и гибридов CRASH UB Университета Буффало.

Конструкция зонда в форме воздушного змея или ската имеет «крылья», которые позволят ему осуществлять управляемый полет. Проект BREEZE (Bio-inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Explorations), как сейчас называют аппарат, сможет парить в атмосфере Венеры, облетая ее за четыре-шесть земных дней, проводя из них два-три дня на освещенной Солнцем стороне планеты, что позволит аппарату заряжаться.

Венера вращается вокруг своей оси дольше (243 земных дня), чем делает оборот вокруг Солнца (225 земных дней). То есть большая часть планеты окутана тьмой и условия там значительно отличаются от тех, которые наблюдаются на солнечной стороне. Из-за враждебной среды, обусловленной высокими температурами и кислотными облаками, изучить Венеру непросто: спускаемые аппараты быстро выходят из строя, передавая на Землю минимум данных.

На Венере, из-за сильных порывов ветра, обычный зонд не может оставаться в воздухе долгое время и тем более заряжаться от проникающих в верхние слои атмосферы планеты солнечных лучей. Конструкция BREEZE использует сильные ветры, дующие в верхних слоях атмосферы планеты, для удержания аппарата в воздухе, складывая крылья при сильных порывах. Облетая Венеру, зонд будет собирать образцы атмосферы, отслеживать погодные условия и вулканическую активность, а также собирать другие данные и передавать их на Землю.



