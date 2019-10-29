В Центральной геофизической обсерватории обнаружен повышенный уровень радиации

Превышение уровня радиационного излучения обнаружено в лаборатории по проспекту Науки, 39.

В Центральной геофизической обсерватории обнаружен повышенный уровень радиации
Фото: kp.ua

Сотрудники гидрометеорологической службы ГосЧС Украины во время проверки замеров радиационного фона выявили повышенный уровень радиационного излучения в здании физико-химической лаборатории Центральной геофизической обсерватории.

Об этом информирует пресс-центр ГосЧС.

Сообщается, что в 13:20 28 октября спасатели в ходе проведения радиационной разведки подтвердили наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории, которое расположено в Киеве по адресу проспект Науки, 39.

"Превышения уровня радиационного излучения снаружи здания нет. Угрозы персоналу объекта и окружающей среде нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 9:00 29 октября запланировано заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) по данному вопросу с участием Государственной корпорации "Украинское государственное объединение "Радон" с целью дальнейшей утилизации загрязненных фрагментов здания.

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