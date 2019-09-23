Последние пять лет были самыми жаркими в истории человечества, - доклад ООН

Кроме того, продолжают увеличиваться объемы выбросов в атмосферу.

Последние пять лет были самыми жаркими в истории человечества, - доклад ООН
Фото: twitter/kmac

Последние пять лет, с начала 2015 года до конца 2019 года, станут горячим периодом за всю историю человечества. Об этом свидетельствует доклад, обнародованный Всемирной метеорологической организацией ООН (WMO) 22 сентября.

Согласно данным доклада, средняя температура за эти пять лет - на 1,1 градус Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900 годы), и на 0,2 градуса выше, чем в 2011-2015 годах. Эксперты ООН считают, что эти данные подтверждают тенденцию последних четырех лет, уже считаются самыми теплыми с 1850 года.

По мнению экспертов ООН, эти данные подтвердили тенденцию последних четырех лет, уже считаются самыми теплыми с 1850 года. Кроме того, объемы выбросов в атмосферу тоже продолжают увеличиваться.

Исследователи также отметили ускорение повышения уровня моря. За последние 10 лет уровень воды повышался на три миллиметра в год, сейчас эта цифра составляет четыре мм. Ускорение повышения уровня моря объясняют ускоренным таянием ледников на Северном и Южном полюсах, что было подтверждено и наблюдениями со спутников.

Доклад опубликовали перед климатическим саммитом ООН, который начнется сегодня, 23 сентября в Нью-Йорке. Его цель – призвать глав государств установить более амбициозные цели для ограничения глобального потепления.

Напомним, в сентябре этого года в ООН также предупредили о возможном затоплении мегаполисов из-за подъема уровня мирового океана.

Эксперты полагают, что в будущем почти полностью или частично под воду уйдут многие крупные города. В их числе называют Гонконг (31% его территории, по мнению авторов доклада, окажется под водой), Шанхай (39%), Мумбаи (27%), Калькутта (24%), Амстердам (92%), Бангкок (42%) и Майами (43%).

В августе также сообщалось, что нынешний июль стал самым жарким месяцем в истории наблюдений за погодой.



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