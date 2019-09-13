Необычные озера на Титане могут быть кратерами от взрывов

Как считается, на Титане, одном из спутников Сатурна, имеют жидкие озера и моря — только в отличие от Земли, они полны не водой, а метаном и этаном. Большинство существующих моделей объясняют происхождение озер на Титане тем, что жидкий метан разрушает слой льда и твердых органических компонентов — в результате чего и образуются резервуары, наполненные жидкостью (схожим образом на Земле образуются карстовые озера).

Необычные озера на Титане могут быть кратерами от взрывов

NASA/JPL-Caltech

Под это объяснение, однако, не подпадают некоторые озера на Титане, которые, как обнаружил аппарат «Кассини» (в сентябре 2017 года зонд прекратил свою 20-летнюю миссию по изучению Сатурна и его системы), имеют довольно высоко выступающие над поверхностью кромки; в данном случае, как считают ученые, лучше подходит объяснение, согласно которому данные озера сформировались в результате взрывов — когда кромки кратеров формируются выбрасываемым материалом из его внутренней части.

Как указывается, данное объяснение перекликается с климатическими моделями, согласно которым Титан сейчас переживает теплую эпоху — в сравнении с более холодными временами в прошлом. В течение последних полумиллиарда или миллиарда лет метан в атмосфере Титана вел себя как парниковый газ, сохраняя планету относительно теплой. Ученые уже долгое время считают, что данный спутник Сатурна проходил через эпохи похолодания и потепления — когда запасы метана то истощались, то восполнялись. В более холодные периоды в атмосфере Титана преобладал азот — он попадал на поверхность в виде осадков и собирался в резервуарах под ней. Согласно ученым, в данные, холодные периоды даже небольшого потепления было бы достаточно для испарения жидкого азота — быстро расширяясь, он, как считают исследователи, был способен формировать такие взрывные кратеры.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Nature Geoscience; кратко о результатах сообщается на сайте NASA.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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