Экзоскелет Hyundai VEX в виде жилета облегчит работу на производствах

Hyundai Motor Group представила экзоскелет VEX (Vest EXoskeleton), призванный облегчить работу сотрудников различных производств, которые длительное время держат руки поднятыми над головой.

VEX — это особый жилет с несколькими полицентрическими шарнирами и тягами. Изделие имитирует плечевой сустав человека, существенно уменьшая нагрузку на мышцы. Кроме того, экзоскелет увеличивает подъёмную силу и повышает мобильность сотрудников на производствах.

Жилет, надевающийся как обычный рюкзак, весит всего 2,5 кг. Важно отметить, что для работы экзоскелету не требуются аккумуляторные батареи.

Высота задней части жилета адаптивна в диапазоне до 18 см, что позволяет носить его людям разного роста, а для силовой поддержки можно выбрать один из шести уровней вплоть до 5,5 кгс.

Экзоскелет предназначен прежде всего для рабочих автомобильных конвейеров, большую часть времени работающих с поднятыми над головой руками, например, тех, кто прикручивает детали на днище кузова, прокладывает тормозные шланги и крепит выхлопные трубы. Но изделие может найти применение и на других предприятиях.

Массовое производство VEX будет организовано уже в декабре. Hyundai рассматривает возможность поставки экзоскелета на все свои заводы.

Подобные разработки есть и у других компаний, например, у Ford. Hyundai утверждает, что VEX на 22–42 % легче конкурирующих изделий, при этом цена окажется ниже на 30 %.

Кроме того, Hyundai начинает продажи экзоскелетного стула Chairless EXoskeleton (CEX), который снижает нагрузку на коленные суставы, позвоночник и мышцы и даёт возможность сидеть без табурета или стула. При весе всего в 1,6 кг он обладает высокой прочностью и способен выдерживать нагрузку в 150 кг.



