Разведка США выяснила, что стало причиной взрыва в Архангельской области РФ

РоSSияне пытались поднять со дна моря потерянную во время предыдущих испытаний ядерную ракету.

Американская разведка выяснила, что причиной взрыва в Архангельской области на севере РоSSии, который привел к утечке радиации, могла стать попытка поднять ракету с ядерным зарядом со дна моря. Об этом говорится в отчете американской разведки, сообщает CNBC со ссылкой на лиц непосредственно знакомых с отчетом.

"Это не был запуск оружия, это была миссия, чтобы спасти потерянную во время предыдущих испытаний ракету", - цитирует CNBC слова лица знакомого с отчетом разведки.

"Произошел взрыв на одном из судов, участвовавших в поднятии ракеты и это повлекло реакции в ядерном заряде ракеты, и произошла утечка радиации", - цитирует CNBC информацию еще одного источника.

Напомним, взрыв, в результате которого погибло пять ученых и был зарегистрирован повышенный уровень радиации, произошел 8 августа. Мировые СМИ высказывали предположение, что россияне могли проводить испытания новой ракеты Skyfall (Буревестник), разработку которой ранее анонсировал президент РФ Путин.

Через два дня после информации об инциденте, роSSийская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области.

РоSSийская корпорация заявила, что взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".