Австралия ухудшила прогноз для Большого Барьерного рифа с "плохого" до "очень плохого"

Главной угрозой для крупнейшего в мире кораллового рифа является изменение климата.

Австралия ухудшила прогноз для Большого Барьерного рифа с "плохого" до "очень плохого"
Фото: gbrmpa.gov.au

Морской национальный парк Австралии в пятницу, 30 августа, выпустил очередной пятилетний отчет о состоянии Большого Барьерного рифа.

Как сообщает Associated Press, прогноз по рифу в нем ухудшен с "плохого" до "очень плохого" в связи с увеличением площади корралов, погибших или поврежденных в результате обесцвечивания.

"Общие перспективы Большого Барьерного рифа очень плохие", - сказано в нем.

Главной угрозой для Большого Барьерного рифа в третьем пятилетнем отчете указано изменение климата. Также в качестве угроз для рифа отмечается загрязнение прибрежных вод человеком и чрезмерный вылов рыбы.

"Для замедления деградации экосистемы рифа и поддержки его восстановления решающее значение имеют существенные глобальные действия, связанные с решением проблемы изменения климата. Такие действия могут дополнить и значительно повысить эффективность местного управления рифом и его бассейном", - говорится в отчете.

Крупнейший в мире Большой Барьерный риф находится в Коралловом море - средоточии разнообразия, включающем 49 различных биологических ниш, в которых обитают 300 находящихся под угрозой исчезновения видов. Это известная всему миру среда обитания многочисленных видов крупных хищников, таких как акула, тунец, марлин, меч-рыба и парусник, а также одно из немногих оставшихся на Земле мест, где популяции этих хищников пока не истощены. В Коралловом море обитает множество вымирающих видов, включая морских черепах бисса и зеленых черепах. Это среда обитания 28 видов китообразных и дельфинов и 27 видов морских птиц.

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