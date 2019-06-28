Tesla пытается усовершенствовать тяговые аккумуляторы в секретной лаборатории

В мае этого года компания Tesla приобрела Maxwell Technologies — разработчика аккумуляторов из Сан-Диего, сумма сделки составила $235 млн. Доступ к технологиям создания более эффективных аккумуляторных батарей для Tesla является ключевым условием стабильного развития, поскольку основная часть себестоимости электромобилей как раз приходится на тяговую батарею, а ограниченный запас хода электромобилей отпугивает от них потенциальных покупателей даже больше, чем высокая стоимость. Повышение удельной ёмкости тяговых аккумуляторов позволит как увеличить запас хода, так и уменьшить количество ячеек, необходимое для достижения прежнего показателя автономности.

Как сообщает ресурс CNBC со ссылкой на анонимных сотрудников Tesla, действующих и бывших, недалеко от калифорнийского предприятия компании во Фримонте расположена секретная лаборатория, в которой ведётся разработка перспективных типов аккумуляторов и оборудования, необходимого для их массового производства. До сих пор Tesla в вопросах научных изысканий полагалась на поддержку своего партнёра в лице Panasonic, с которым сотрудничает с 2014 года, но активность последних месяцев указывает на то, что Tesla рассчитывает создать более совершенные аккумуляторные ячейки собственными силами.

Tesla пытается усовершенствовать тяговые аккумуляторы в секретной лаборатории

Источник изображения: Electrek

Кооперация с Panasonic будет продолжаться ещё очень долго, поскольку в сжатые сроки наладить собственное производство аккумуляторных ячеек Tesla не сможет. Кроме того, для полноценной работы строящегося предприятия в Китае она должна заручиться поддержкой Panasonic или LG в качестве поставщиков аккумуляторных ячеек. Какого прогресса Tesla удалось добиться в сфере разработки аккумуляторов, станет известно на специализированном мероприятии, которое пройдёт до конца текущего года.

В январе Panasonic создал совместное предприятие с Toyota, которое будет снабжать электромобили и гибриды японской марки тяговыми аккумуляторами. В апреле было объявлено, что Panasonic приостановит финансирование дальнейшего расширения производства батарей на совместных предприятиях с Tesla, и это вызвало недовольство Илона Маска (Elon Musk). Ситуация усугублялась тем, что режим тотальной экономии и «штурмовщины», присущий Tesla, вызвал переток кадров на сторону Panasonic. Многие специалисты Tesla перешли на работу в японскую компанию, их привлекли более высокие зарплаты, стабильный график работы и возможности обучения за счёт работодателя.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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