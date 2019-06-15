Аномалию на южном полюсе Луны связали с остатками древнего астероида

Речь идет о бассейне Южный полюс — Эйткен, крупнейшем известном кратере. Под ним, как обнаружили исследователи, находится нечто невероятно плотное. Такой вывод специалисты сделали на основе результатов наблюдений миссии GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), а также наблюдений орбитального аппарата LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter).

Аномалию на южном полюсе Луны связали с остатками древнего астероида

NASA/Goddard Space Flight Center/University of Arizona

Бассейн Южный полюс — Эйткен тянется на 2 000 километров по обратной стороне Луны; предполагается, что этот кратер был образован примерно четыре миллиарда лет назад. Исследователи заметили аномалию массы в данной области, которая, возможно, связана с кратером, а точнее, с астероидом, его сформировавшим: согласно предположению, гравитационная аномалия в этой области может быть вызвана хранящимся под поверхностью бассейна Южного полюса — Эйткен металлом, оставшимся от этого астероида и сохранившимся в мантии Луны.

Есть, впрочем, и другое возможное объяснение аномалии. Согласно исследователям, она может быть также связана с тем, что область кратера богата оксидами, которые, вероятно, образовались, когда древний лунный океан магмы охладился и затвердел.

Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Geophysical Research Letters; кратко о результатах сообщает портал Space.com.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Потрясающая подборка фотографий скелетов динозавров «взорвала» СетьПотрясающая подборка фотографий скелетов динозавров «взорвала» Сеть
Потерянный модуль миссии «Аполлон» может быть найден спустя 50 летПотерянный модуль миссии «Аполлон» может быть найден спустя 50 лет
Аномалию на южном полюсе Луны связали с остатками древнего астероидаАномалию на южном полюсе Луны связали с остатками древнего астероида
Индия запустит станцию для исследования Луны в середине июляИндия запустит станцию для исследования Луны в середине июля
Океан Европы может быть более земноподобным, чем предполагалосьОкеан Европы может быть более земноподобным, чем предполагалось
Блок рекламы


Похожие новости
Индия запустит станцию для исследования Луны в середине июляИндия запустит станцию для исследования Луны в середине июля
Американский ВМФ испытал подходящий для Луны рельсотронАмериканский ВМФ испытал подходящий для Луны рельсотрон
Запуском зонда для изменения траектории полета астероида займется SpaceXЗапуском зонда для изменения траектории полета астероида займется SpaceX
В Перу обнаружили останки древнего кита с четырьмя ногамиВ Перу обнаружили останки древнего кита с четырьмя ногами
Замечено ускорение вращения астероида БеннуЗамечено ускорение вращения астероида Бенну
Уникальное фото Земли, снятое с темной стороны ЛуныУникальное фото Земли, снятое с темной стороны Луны
Китайский космический аппарат сел на обратную сторону ЛуныКитайский космический аппарат сел на обратную сторону Луны
Зонд New Horizons долетел до астероида Ультима Туле на окраине Солнечной системыЗонд New Horizons долетел до астероида Ультима Туле на окраине Солнечной системы
Получена первая фотография астероида Bennu
NASA объявило о приеме заявок на аппаратуру для ЛуныNASA объявило о приеме заявок на аппаратуру для Луны
Последние новости
Подгружаем последние новости