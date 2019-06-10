Потрясающая подборка фотографий скелетов динозавров «взорвала» Сеть

Потрясающая подборка фотографий скелетов динозавров «взорвала» Сеть

Мезозойская эра длилась почти 180 миллионов лет и стала эпохой, когда на нашей планете царствовали настоящие колоссы. Кристиан Фойгт, фотограф из Германии, посетил пять музеев естествознания по всей Европе, чтобы запечатлеть скелеты динозавров и других вымерших животных.

Потрясающая подборка фотографий скелетов динозавров «взорвала» Сеть

Его поразительные фотографии демонстрируют нам разных динозавров из трех исторических периодов, а также мастодонтов и саблезубых кошек, в совершенно новом свете. Фойгт запечатлел на своих снимках вымерших существ из триасового, юрского и мелового периодов.

Потрясающая подборка фотографий скелетов динозавров «взорвала» Сеть

Он нарочно поместил скелеты на черный фон и выставил свет так, чтобы изображения казались практически трехмерными.

Потрясающая подборка фотографий скелетов динозавров «взорвала» Сеть

Сам фотограф, чья работа получила международное признание как сверхреалистичная пейзажная и архитектурная фотография, говорит, что «стремился по?настоящему вдохнуть жизнь в этих существ и напомнить людям, что динозавры — это не компьютерная графика из голливудских блокбастеров, а реальные животные, обитавшие на Земле миллионы лет назад».

Потрясающая подборка фотографий скелетов динозавров «взорвала» Сеть

И в качестве бонуса — роскошный снимок мамонта:

Потрясающая подборка фотографий скелетов динозавров «взорвала» Сеть


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украинско-турецкий боевой модуль "Serdar" прошел боевые испытанияУкраинско-турецкий боевой модуль "Serdar" прошел боевые испытания
Американский ВМФ испытал подходящий для Луны рельсотронАмериканский ВМФ испытал подходящий для Луны рельсотрон
Найден магнитный мост между скоплениями галактикНайден магнитный мост между скоплениями галактик
Boston Dynamics готовится к запуску своего первого коммерческого роботаBoston Dynamics готовится к запуску своего первого коммерческого робота
NASA решило отправлять туристов на орбитуNASA решило отправлять туристов на орбиту
Блок рекламы


Похожие новости
Toyota показала возможность управления человекоподобным роботом через 5G-сетьToyota показала возможность управления человекоподобным роботом через 5G-сеть
Майя создали сеть по торговле дикими животными - ученыеМайя создали сеть по торговле дикими животными - ученые
В Японии создана сеть роботизированных отелейВ Японии создана сеть роботизированных отелей
Ford начинает массовое внедрение экзоскелетов на своих предприятияхFord начинает массовое внедрение экзоскелетов на своих предприятиях
Фото дня: снимок DJI Mavic 2 просочился в СетьФото дня: снимок DJI Mavic 2 просочился в Сеть
Нейросеть научилась распознавать изображения, обработанные в PhotoshopНейросеть научилась распознавать изображения, обработанные в Photoshop
С МКС запустили спутник-уборщик с сетью и гарпуномС МКС запустили спутник-уборщик с сетью и гарпуном
В Китае нашли следы динозавров, живших 120 миллионов лет назадВ Китае нашли следы динозавров, живших 120 миллионов лет назад
Палеонтологи нашли лягушку в янтаре эпохи гигантских динозавровПалеонтологи нашли лягушку в янтаре эпохи гигантских динозавров
Ученые выдвинули новую теорию гибели динозавровУченые выдвинули новую теорию гибели динозавров
Последние новости
Подгружаем последние новости