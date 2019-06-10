Потрясающая подборка фотографий скелетов динозавров «взорвала» Сеть
Мезозойская эра длилась почти 180 миллионов лет и стала эпохой, когда на нашей планете царствовали настоящие колоссы. Кристиан Фойгт, фотограф из Германии, посетил пять музеев естествознания по всей Европе, чтобы запечатлеть скелеты динозавров и других вымерших животных.
Его поразительные фотографии демонстрируют нам разных динозавров из трех исторических периодов, а также мастодонтов и саблезубых кошек, в совершенно новом свете. Фойгт запечатлел на своих снимках вымерших существ из триасового, юрского и мелового периодов.
Он нарочно поместил скелеты на черный фон и выставил свет так, чтобы изображения казались практически трехмерными.
Сам фотограф, чья работа получила международное признание как сверхреалистичная пейзажная и архитектурная фотография, говорит, что «стремился по?настоящему вдохнуть жизнь в этих существ и напомнить людям, что динозавры — это не компьютерная графика из голливудских блокбастеров, а реальные животные, обитавшие на Земле миллионы лет назад».
И в качестве бонуса — роскошный снимок мамонта:
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07.06.2019 21:22