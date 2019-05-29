Астронавты впервые отредактировали геном в космосе

Астронавты впервые отредактировали геном в космосе

Цель данной работы состояла вовсе не в том, чтобы вывести новый сорт космических супер-дрожжей. На самом деле астронавты изучали то, как механизмы восстановления ДНК работают в космической среде. Для этого они повредили нити ДНК гриба в нескольких местах, чтобы сымитировать ущерб от космического излучения.

«Эмили Глисон — сотрудник компании miniPCR Bio, которая и разработала ДНК-лабораторию специально для МКС. Она рассказала, что главная цель их работы заключалась в том, чтобы понять, отличаются ли методы репарации ДНК в космосе от аналогичных на Земле, поскольку в будущем это может сыграть большую роль. Не стоит забывать, что космос — чужеродная и очень опасная среда, в которой радиация является весьма значимым фактором.

Несмотря на то, что на средней высоте в 408 км МКС все еще защищена магнитными полем Земли, в течение 6 месяцев на борту астронавты подвергаются примерно в 30 раз более интенсивному излучению, чем обычный человек получает за полный год жизни на Земле. Кроме того, ученые уже доказали, что избыток облучения повышает у астронавтов риск развития лучевой болезни, рака, дегенеративных заболеваний и целого ряда патологий центральной нервной системы.

Поэтому перед тем, как снаряжать экспедицию на Марс — которая будет длиться намного дольше, чем полгода и в процессе которой экипаж не будет защищен магнитным полем планеты — опасность облучения возрастает в разы. Поэтому понимание того, как правильно восстановить ДНК после таких специфических повреждений, в будущем может спасти множество жизней. Используя CRISPR как своеобразный молекулярный скальпель, астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг провели эксперимент, успешно отредактировав геном. После этого дрожжи на время были оставлены в покое, чтобы позволить естественной регенерации сделать свое дело.

В настоящее время ученые еще не опубликовали результаты своего исследования, но одно ясно наверняка: у человечества имеется внушительный инструментарий для различных манипуляций с генами и тканями живых организмов, которые можно применять и в космической среде — остается лишь убедиться, что в долгосрочной перспективе это не приведет к развитию аномалий или любым другим неожиданным результатам.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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