В Лаосе найдены загадочные древние каменные сосуды

В Лаосе найдены загадочные древние каменные сосуды

По мнению современных жителей Лаоса, каменные сосуды когда-то служили гигантам, которые хранили в них пиво и прочие вкусности. Археологи эту точку зрения не разделяют, но альтернативные мнения расходятся. По одному из них, кувшины служили для сбора пресной воды, по другому в них хоронили (сжигали или растворяли в чем-то) тела умерших людей. Есть и другие версии, по одной из них в кувшинах хранились припасы для торговых караванов.

Наиболее известным местом, где находятся загадочные каменные сосуды, является Доли?на кувши?нов — группа площадок с историко-археологическими памятниками в провинции Сиангкхуанг. В Долине кувшинов находятся тысячи больших каменных горшков, рассеянных у подножия Аннамского хребта, разделяющего Лаос и Вьетнам.

В Лаосе найдены загадочные древние каменные сосуды

Теперь австралийские археологи нашли в Лаосе 15 новых, ранее неизвестных, мест, где находятся суммарно 137 каменных кувшинов. Их предназначение яснее не стало, но, по крайней мере, можно констатировать, что они едва ли приурочены к караванным путям и их обслуживанию. Даже в глубокой древности эти места были расположены в глуши, куда забредали разве что охотники, да и то — нечасто.

Масса отдельных сосудов доходит до шести тонн, изготавливались они в стороне от места будущей установки, на расстоянии порядка километров или больше, после чего как-то транспортировались к месту использования. Его характер продолжает оставаться загадкой. Австралийцы, судя по сообщению, особо не сомневаются в ритуальном предназначении кувшинов, но мы, на всякий случай, напомним, что возможны и другие варианты.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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