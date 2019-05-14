Ракеты научат атаковать цель группой

Ракеты научат атаковать цель группой

По замыслу американских военных, алгоритм позволит группе из нескольких ракет рассчитывать полёт каждого боеприпаса таким образом, чтобы они подлетали к заданной цели с разных направлений с разницей не более 250 миллисекунд. Подобная стратегия позволит ракетам и беспилотным летательным аппаратам более эффективно выполнять различные задачи, включая разведку и нанесение ударов по целям противника.

ВМС США рассчитывают, что массированные одновременные удары по цели группами ракет снизят вероятность отражения атаки. Новый алгоритм учитывает лётные характеристики аппаратов и ракет, объединяемых в группу, благодаря чему при управлении полётом должны быть исключены команды, выполнение которых может привести к перегрузкам или разрушению. Также будет учитываться и местоположение аппаратов.

Алгоритм будет рассчитывать траекторию полёта ракет и беспилотников таким образом, чтобы их прибытие к цели было практически одновременным — исходя из их возможностей и геолокации. Испытания системы уже состоялись на военном полигоне «Юма» в штате Аризона. Алгоритм проверили на группе из четырёх беспилотников TigerShark — как утверждают военные, состоявшиеся проверки признаны полностью успешными.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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