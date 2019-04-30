В Арабских Эмиратах используют искусственный интеллект для персонализации процесса обучения школьников

Инновационный подход применяется как в государственных, так и в частных школах Абу-Даби и уже вызвал интерес среди сторонников прогрессивных образовательных практик в США.

Платформа стартапа Alef Education (ОАЭ) помогает школьникам адаптировать учебный план в соответствии с индивидуальными потребностями при помощи искусственного интеллекта. Она ориентирована на основные предметы – математику, естествознание и английский язык - и нацелена помочь определить сильные стороны ребенка, анализируя его способности в процессе учебы. В добавок платформа обеспечивает учащимся, учителям и родителям обратную связь в реальном времени, корректируя таким образом обучение: например, подбирает в индивидуальном порядке учебный материал, чтобы ребенок мог лучше освоить ту или иную программу.

Взаимодействуя с учениками, искусственный интеллект ежедневно собирает миллионы различных данных, анализирует их и делает соответствующие выводы, предоставляя ряд персональных рекомендаций. Стоит отметить, что в дальнейшем вся получаемая и обрабатываемая информация может успешно использоваться и для профессиональной ориентации учащихся.

«Разве не было бы замечательно, если бы искусственный интеллект и собранные данные помогли привлечь детей к правильной карьере, к правильному выбору послешкольного образования? – говорит генеральный директор платформы Alef Education Джеффри Альфонсо. – Если учащийся действительно хорошо разбирается в науке, почему бы не пробудить у него интерес к тому, чтобы стать ученым или космонавтом?»

По состоянию на сегодняшний день платформу Alef Education используют 25 тысяч учеников из 57 государственных и нескольких частных школ Абу-Даби (столица ОАЭ). Кроме того, проект вызвал интерес среди сторонников прогрессивных образовательных практик в США – платформу уже применяют в двух частных американских школах.

По мнению президента группы компаний EVEREST Юрия Чубатюка, вливание инновационных подходов в программы школьного обучения является ключевым фактором прогресса в любой образовательной системе и залогом успешной самореализации современных учеников. «Следует понимать, что достижения технологического прогресса отражают все отрасли без исключения. Образовательная среда – самая податливая. Это одна из причин, почему сегодня многие страны внедряют в школьные программы, в частности, раннее программирование и обучение работе с ИКТ. Мы должны готовить нынешнее поколение не просто к тому, как быть опытными потребителями инноваций, а к тому, как с ними взаимодействовать и даже конкурировать уже в ближайшем будущем», - подчеркнул Чубатюк.

Сегодня раннее программирование в школах уже практикуют Китай , США , Канада, Сингапур, Австралия, Израиль, Индия, Южная Корея, а также значительная часть стран Евросоюза .

Напомним, ранее сообщалось, что департамент базового образования ЮАР разработал «систему навыков для меняющегося мира» и планирует со следующего года ввести обучение программированию во всех классах средней школы, начиная с «нулевого» (Grade R в ЮАР).

Страны Восточной Европы также делают ставку на раннее программирование. British Council разработал трехлетнюю образовательную программу для запуска в балканских странах: Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Программа под названием «Школы 21-го века» направлена на обучение учащихся в возрасте 10-15 лет навыкам критического мышления, решения проблем и программирования. Кроме того, в начале марта министр связи Румынии Александр Петреску заявил, что его страна планирует внедрить пилотную программу уроков программирования в начальной школе.

Украина также не стоит на месте. Как сообщалось ранее, методическая группа киевской Гимназии А+ при поддержке группы компаний EVEREST разработает для украинских школ экспериментальную образовательную платформу по обучению раннему программированию в школах. Проект предусматривает включение раннего программирования в курс существующего ныне предмета «Информатика» для младших классов.